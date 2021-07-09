https://ria.ru/20210709/konditsioner-1740535396.html

Эксперт назвал последствия непрерывной работы кондиционера

Эксперт назвал последствия непрерывной работы кондиционера - РИА Новости, 09.07.2021

Эксперт назвал последствия непрерывной работы кондиционера

Из-за чего ломаются кондиционеры и связано ли это с непрерывной работой устройств в летний период, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель направления... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T04:09

2021-07-09T04:09

2021-07-09T10:09

россия

общество

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Из-за чего ломаются кондиционеры и связано ли это с непрерывной работой устройств в летний период, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель направления дивизиона "Системы кондиционирования воздуха" ТПХ "Русклимат" Алексей Петров.По его словам, чаще всего кондиционеры ломаются в первый год после установки.Причем непрерывная работа не является проблемой. Кондиционер может работать без отдыха, в том числе и в жару."В жаркую погоду кондиционер работает с большей интенсивностью, но это влияет только на количество часов эксплуатации и на расход электроэнергии. Современные кондиционеры рассчитаны на температуру до 43 градусов тепла, поэтому аномальные плюс 34 в Москве для них не помеха даже при непрерывной работе", — пояснил эксперт.Чтобы кондиционер не подвел в самый неподходящий момент, нужно следить за его состоянием и регулярно проводить техобслуживание. Но самостоятельно можно только открыть переднюю панель, снять и почистить сетчатые фильтры. Все остальное должны делать профессионалы, советует Алексей Петров."Лучше всего планировать техобслуживание раз в год весной. Специалист обязательно проверит количество хладагента в системе и почистит прибор перед началом активной эксплуатации. Если внезапно кондиционер стал хуже охлаждать помещение — это также повод вызвать мастера. Помощь также понадобится, если засорится дренаж, выведенный на улицу, например, из-за попадания строительной пыли или других посторонних предметов. На неполадку укажет наличие конденсата — мокрого пятна под кондиционером, хотя такие случаи происходят редко", — объяснил эксперт в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210626/kvartira-1738703263.html

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