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Эксперт назвал последствия непрерывной работы кондиционера
Эксперт назвал последствия непрерывной работы кондиционера - РИА Новости, 09.07.2021
Эксперт назвал последствия непрерывной работы кондиционера
Из-за чего ломаются кондиционеры и связано ли это с непрерывной работой устройств в летний период, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель направления... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T04:09
2021-07-09T10:09
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Из-за чего ломаются кондиционеры и связано ли это с непрерывной работой устройств в летний период, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель направления дивизиона "Системы кондиционирования воздуха" ТПХ "Русклимат" Алексей Петров.По его словам, чаще всего кондиционеры ломаются в первый год после установки.Причем непрерывная работа не является проблемой. Кондиционер может работать без отдыха, в том числе и в жару."В жаркую погоду кондиционер работает с большей интенсивностью, но это влияет только на количество часов эксплуатации и на расход электроэнергии. Современные кондиционеры рассчитаны на температуру до 43 градусов тепла, поэтому аномальные плюс 34 в Москве для них не помеха даже при непрерывной работе", — пояснил эксперт.Чтобы кондиционер не подвел в самый неподходящий момент, нужно следить за его состоянием и регулярно проводить техобслуживание. Но самостоятельно можно только открыть переднюю панель, снять и почистить сетчатые фильтры. Все остальное должны делать профессионалы, советует Алексей Петров."Лучше всего планировать техобслуживание раз в год весной. Специалист обязательно проверит количество хладагента в системе и почистит прибор перед началом активной эксплуатации. Если внезапно кондиционер стал хуже охлаждать помещение — это также повод вызвать мастера. Помощь также понадобится, если засорится дренаж, выведенный на улицу, например, из-за попадания строительной пыли или других посторонних предметов. На неполадку укажет наличие конденсата — мокрого пятна под кондиционером, хотя такие случаи происходят редко", — объяснил эксперт в интервью радио Sputnik.
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россия, общество
Эксперт назвал последствия непрерывной работы кондиционера
04:09 09.07.2021 (обновлено: 10:09 09.07.2021)
 
© Fotolia / kuchinaЗамена хладагента в кондиционере
Замена хладагента в кондиционере - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Fotolia / kuchina

Эксперт назвал главными причинами поломок кондиционера заводской брак и некачественный монтаж

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Из-за чего ломаются кондиционеры и связано ли это с непрерывной работой устройств в летний период, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель направления дивизиона "Системы кондиционирования воздуха" ТПХ "Русклимат" Алексей Петров.
По его словам, чаще всего кондиционеры ломаются в первый год после установки.

"Причины — заводской брак или некачественный монтаж трубопровода хладагента, который приводит к утечке фреона. Если сам прибор исправен и установлен правильно, то он прослужит 10-20 лет", уточнил Алексей Петров.

Причем непрерывная работа не является проблемой. Кондиционер может работать без отдыха, в том числе и в жару.
"В жаркую погоду кондиционер работает с большей интенсивностью, но это влияет только на количество часов эксплуатации и на расход электроэнергии. Современные кондиционеры рассчитаны на температуру до 43 градусов тепла, поэтому аномальные плюс 34 в Москве для них не помеха даже при непрерывной работе", — пояснил эксперт.
Чтобы кондиционер не подвел в самый неподходящий момент, нужно следить за его состоянием и регулярно проводить техобслуживание. Но самостоятельно можно только открыть переднюю панель, снять и почистить сетчатые фильтры. Все остальное должны делать профессионалы, советует Алексей Петров.
"Лучше всего планировать техобслуживание раз в год весной. Специалист обязательно проверит количество хладагента в системе и почистит прибор перед началом активной эксплуатации. Если внезапно кондиционер стал хуже охлаждать помещение — это также повод вызвать мастера. Помощь также понадобится, если засорится дренаж, выведенный на улицу, например, из-за попадания строительной пыли или других посторонних предметов. На неполадку укажет наличие конденсата — мокрого пятна под кондиционером, хотя такие случаи происходят редко", — объяснил эксперт в интервью радио Sputnik.
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