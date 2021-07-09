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https://ria.ru/20210709/kiberataki-1740685580.html
Байден пригрозил России последствиями за кибератаки
Байден пригрозил России последствиями за кибератаки - РИА Новости, 09.07.2021
Байден пригрозил России последствиями за кибератаки
Президент США Джо Байден вновь заявил, что Россия ответит за кибератаки, которым подвергается Вашингтон. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T21:36
2021-07-09T22:52
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь заявил, что Россия ответит за кибератаки, которым подвергается Вашингтон.Журналисты напомнили американскому лидеру, что несколько недель назад он пригрозил Москве последствиями за хакерские атаки на инфраструктуру США — несмотря на то что Вашингтон не располагает никакими доказательствами "причастности" России. Байдена спросили, в силе ли это обещание. Он ответил утвердительно. В июне официальный представитель Белого дома Джен Псаки также отметила, что США не намерены предупреждать Москву об ответных киберударах.При этом в пятницу Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого лидеры продолжили диалог по борьбе с киберпреступностью. Как указал российский президент, несмотря на готовность Москвы к сотрудничеству в этой области, за месяц от Вашингтона не поступало никаких обращений.Байден, в свою очередь, заявил, что киберудары наносят злоумышленники, "базирующиеся в России", а Москве необходимо принять соответствующие меры."Я сказал, что США ожидают, что, когда операции по кибервымогательству идут с его территории, они не должны быть спонсированы государством", — отметил Байден.По его словам, Штаты "предпримут любые необходимые действия для защиты своего народа и жизненно важной инфраструктуры".Проблема кибербезопасностиТему кибербезопасности лидеры обсуждали во время саммита в Женеве 16 июня. По итогам встречи стороны договорились начать консультации по этому вопросу.Как напомнил президент Путин, Москва и раньше предоставляла всю информацию по запросам США о кибератаках, однако в ответ ничего не получала от американских спецслужб. Только в 2020 году незамеченными остались 45 российских запросов, в первом полугодии 2021-го — 35, уточнил он.Путин заметил, что большинство кибератак в мире совершается из США, "на втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны и потом Великобритания". России в этом списке нет и подобные инсинуации надо отбросить.
https://ria.ru/20210709/kiberataki-1740682280.html
https://ria.ru/20210617/kiberbezopasnost-1737359780.html
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Байден пригрозил России последствиями за кибератаки
21:36 09.07.2021 (обновлено: 22:52 09.07.2021)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Джо Байден рассказывает о программе вакцинации от COVID-19 в здании Белого дома в Вашингтоне, США
Президент США Джо Байден рассказывает о программе вакцинации от COVID-19 в здании Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© REUTERS / Carlos Barria

Байден подтвердил, что Россию ждут последствия в случае кибератак

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь заявил, что Россия ответит за кибератаки, которым подвергается Вашингтон.
Журналисты напомнили американскому лидеру, что несколько недель назад он пригрозил Москве последствиями за хакерские атаки на инфраструктуру США — несмотря на то что Вашингтон не располагает никакими доказательствами "причастности" России. Байдена спросили, в силе ли это обещание. Он ответил утвердительно. В июне официальный представитель Белого дома Джен Псаки также отметила, что США не намерены предупреждать Москву об ответных киберударах.
При этом в пятницу Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого лидеры продолжили диалог по борьбе с киберпреступностью. Как указал российский президент, несмотря на готовность Москвы к сотрудничеству в этой области, за месяц от Вашингтона не поступало никаких обращений.
Байден, в свою очередь, заявил, что киберудары наносят злоумышленники, "базирующиеся в России", а Москве необходимо принять соответствующие меры.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
Вчера, 20:51
США не располагают данными о причастности России к последним кибератакам
"Я сказал, что США ожидают, что, когда операции по кибервымогательству идут с его территории, они не должны быть спонсированы государством", — отметил Байден.
По его словам, Штаты "предпримут любые необходимые действия для защиты своего народа и жизненно важной инфраструктуры".

Проблема кибербезопасности

Тему кибербезопасности лидеры обсуждали во время саммита в Женеве 16 июня. По итогам встречи стороны договорились начать консультации по этому вопросу.
Как напомнил президент Путин, Москва и раньше предоставляла всю информацию по запросам США о кибератаках, однако в ответ ничего не получала от американских спецслужб. Только в 2020 году незамеченными остались 45 российских запросов, в первом полугодии 2021-го — 35, уточнил он.
Путин заметил, что большинство кибератак в мире совершается из США, "на втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны и потом Великобритания". России в этом списке нет и подобные инсинуации надо отбросить.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 11:13Саммит Путина и Байдена
В Кремле оценили перспективы сотрудничества с США по кибербезопасности
 
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