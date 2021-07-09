https://ria.ru/20210709/kiberataki-1740685580.html

Байден пригрозил России последствиями за кибератаки

Байден пригрозил России последствиями за кибератаки - РИА Новости, 09.07.2021

Байден пригрозил России последствиями за кибератаки

Президент США Джо Байден вновь заявил, что Россия ответит за кибератаки, которым подвергается Вашингтон. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T21:36

2021-07-09T21:36

2021-07-09T22:52

россия

джо байден

владимир путин

сша

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ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь заявил, что Россия ответит за кибератаки, которым подвергается Вашингтон.Журналисты напомнили американскому лидеру, что несколько недель назад он пригрозил Москве последствиями за хакерские атаки на инфраструктуру США — несмотря на то что Вашингтон не располагает никакими доказательствами "причастности" России. Байдена спросили, в силе ли это обещание. Он ответил утвердительно. В июне официальный представитель Белого дома Джен Псаки также отметила, что США не намерены предупреждать Москву об ответных киберударах.При этом в пятницу Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого лидеры продолжили диалог по борьбе с киберпреступностью. Как указал российский президент, несмотря на готовность Москвы к сотрудничеству в этой области, за месяц от Вашингтона не поступало никаких обращений.Байден, в свою очередь, заявил, что киберудары наносят злоумышленники, "базирующиеся в России", а Москве необходимо принять соответствующие меры."Я сказал, что США ожидают, что, когда операции по кибервымогательству идут с его территории, они не должны быть спонсированы государством", — отметил Байден.По его словам, Штаты "предпримут любые необходимые действия для защиты своего народа и жизненно важной инфраструктуры".Проблема кибербезопасностиТему кибербезопасности лидеры обсуждали во время саммита в Женеве 16 июня. По итогам встречи стороны договорились начать консультации по этому вопросу.Как напомнил президент Путин, Москва и раньше предоставляла всю информацию по запросам США о кибератаках, однако в ответ ничего не получала от американских спецслужб. Только в 2020 году незамеченными остались 45 российских запросов, в первом полугодии 2021-го — 35, уточнил он.Путин заметил, что большинство кибератак в мире совершается из США, "на втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны и потом Великобритания". России в этом списке нет и подобные инсинуации надо отбросить.

https://ria.ru/20210709/kiberataki-1740682280.html

https://ria.ru/20210617/kiberbezopasnost-1737359780.html

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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире