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Крупнейшие российские банки упростят перевыпуск карт
Крупнейшие российские банки упростят перевыпуск карт - РИА Новости, 09.07.2021
Крупнейшие российские банки упростят перевыпуск карт
Несколько крупнейших российских банков готовятся протестировать выдачу новых карт через устройства самообслуживания взамен устаревших или потерянных, рассказали РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T06:09
2021-07-09T06:09
россия
банки
технологии
экономика
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Несколько крупнейших российских банков готовятся протестировать выдачу новых карт через устройства самообслуживания взамен устаревших или потерянных, рассказали РИА Новости в кредитных организациях. О запуске такого пилотного проекта уже объявил Райффайзенбанк, аналогичные планы есть еще у нескольких игроков.В банке ВТБ сообщили, что сейчас фокусируются на выдаче цифровых карт без физических носителей, включая и перевыпускаемые карты: к 2023 году планируется увеличить долю выпускаемых цифровых карт до 40% от общего объема эмиссии. Однако банк также рассматривает возможность организовать процесс выдачи физических карт с использованием устройств самообслуживания."В этом году мы планируем выбрать технологию, которая будет удобной и эффективной как для клиента, так и для банка. Пилотный проект намечен уже на эту осень. Операции в картоматах будут проводиться только для тех, кто уже является клиентом банка, путем авторизации по PIN-коду или через дистанционные каналы. Все риски мы будем оценивать, в том числе, с учетом реализации данной технологии другими участниками рынка", - отмечают в ВТБ.О запуске подобного проекта уже объявил другой крупный игрок – Райффайзенбанк: "пластик" не нужно будет предварительно заказывать, а для получения карты будет достаточно ввести код из сообщения. Планируется, что пилотный проект продлится до конца октября. На время пилота через картомат можно будет только перевыпустить карту в том случае, если срок действия предыдущей подходит к концу.Рассматривает возможность тестирования подобного устройства и банк "Дом.РФ". По словам директора розничных продуктов банка Евгения Шитикова, для обеспечения безопасности необходимо будет предусмотреть надежную верификацию клиента и фиксацию факта получения карты конкретным клиентом.В Московском кредитном банке сообщили, что обслуживают клиентскую сеть через отделения и курьерские сервисы в должном объеме. Вместе с тем там считают, что картоматы могут стать актуальными в текущей пандемийной повестке. "Глобально мы не видим рисков в данной технологии. Речь идет именно о перевыпуске карт действующим клиентам, которые ранее прошли полную идентификацию. Банковскую карту перед началом использования необходимо активировать, а сделать это клиент может только с помощью личного телефона", - пояснили в МКБ.У других крупных участников рынка планов по запуску картоматов нет – так ответили в банках "Зенит", "Ренессанс Кредит", а "Абсолют банк" и крымский РНКБ при этом подчеркнули, что планируют расширять возможности использования виртуальных карт.
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60
россия, банки, технологии, экономика
Крупнейшие российские банки упростят перевыпуск карт
06:09 09.07.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

Крупнейшие российские банки готовятся протестировать упрощенный механизм перевыпуска карт

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Несколько крупнейших российских банков готовятся протестировать выдачу новых карт через устройства самообслуживания взамен устаревших или потерянных, рассказали РИА Новости в кредитных организациях. О запуске такого пилотного проекта уже объявил Райффайзенбанк, аналогичные планы есть еще у нескольких игроков.
В банке ВТБ сообщили, что сейчас фокусируются на выдаче цифровых карт без физических носителей, включая и перевыпускаемые карты: к 2023 году планируется увеличить долю выпускаемых цифровых карт до 40% от общего объема эмиссии. Однако банк также рассматривает возможность организовать процесс выдачи физических карт с использованием устройств самообслуживания.
"В этом году мы планируем выбрать технологию, которая будет удобной и эффективной как для клиента, так и для банка. Пилотный проект намечен уже на эту осень. Операции в картоматах будут проводиться только для тех, кто уже является клиентом банка, путем авторизации по PIN-коду или через дистанционные каналы. Все риски мы будем оценивать, в том числе, с учетом реализации данной технологии другими участниками рынка", - отмечают в ВТБ.
О запуске подобного проекта уже объявил другой крупный игрок – Райффайзенбанк: "пластик" не нужно будет предварительно заказывать, а для получения карты будет достаточно ввести код из сообщения. Планируется, что пилотный проект продлится до конца октября. На время пилота через картомат можно будет только перевыпустить карту в том случае, если срок действия предыдущей подходит к концу.
Рассматривает возможность тестирования подобного устройства и банк "Дом.РФ". По словам директора розничных продуктов банка Евгения Шитикова, для обеспечения безопасности необходимо будет предусмотреть надежную верификацию клиента и фиксацию факта получения карты конкретным клиентом.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 16:41
Эксперт назвал риски при выдаче карт через картоматы
В Московском кредитном банке сообщили, что обслуживают клиентскую сеть через отделения и курьерские сервисы в должном объеме. Вместе с тем там считают, что картоматы могут стать актуальными в текущей пандемийной повестке. "Глобально мы не видим рисков в данной технологии. Речь идет именно о перевыпуске карт действующим клиентам, которые ранее прошли полную идентификацию. Банковскую карту перед началом использования необходимо активировать, а сделать это клиент может только с помощью личного телефона", - пояснили в МКБ.
У других крупных участников рынка планов по запуску картоматов нет – так ответили в банках "Зенит", "Ренессанс Кредит", а "Абсолют банк" и крымский РНКБ при этом подчеркнули, что планируют расширять возможности использования виртуальных карт.
 
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