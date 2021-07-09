https://ria.ru/20210709/karta-1740537649.html

Крупнейшие российские банки упростят перевыпуск карт

Крупнейшие российские банки упростят перевыпуск карт - РИА Новости, 09.07.2021

Крупнейшие российские банки упростят перевыпуск карт

Несколько крупнейших российских банков готовятся протестировать выдачу новых карт через устройства самообслуживания взамен устаревших или потерянных, рассказали РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T06:09

2021-07-09T06:09

2021-07-09T06:09

россия

банки

технологии

экономика

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Несколько крупнейших российских банков готовятся протестировать выдачу новых карт через устройства самообслуживания взамен устаревших или потерянных, рассказали РИА Новости в кредитных организациях. О запуске такого пилотного проекта уже объявил Райффайзенбанк, аналогичные планы есть еще у нескольких игроков.В банке ВТБ сообщили, что сейчас фокусируются на выдаче цифровых карт без физических носителей, включая и перевыпускаемые карты: к 2023 году планируется увеличить долю выпускаемых цифровых карт до 40% от общего объема эмиссии. Однако банк также рассматривает возможность организовать процесс выдачи физических карт с использованием устройств самообслуживания."В этом году мы планируем выбрать технологию, которая будет удобной и эффективной как для клиента, так и для банка. Пилотный проект намечен уже на эту осень. Операции в картоматах будут проводиться только для тех, кто уже является клиентом банка, путем авторизации по PIN-коду или через дистанционные каналы. Все риски мы будем оценивать, в том числе, с учетом реализации данной технологии другими участниками рынка", - отмечают в ВТБ.О запуске подобного проекта уже объявил другой крупный игрок – Райффайзенбанк: "пластик" не нужно будет предварительно заказывать, а для получения карты будет достаточно ввести код из сообщения. Планируется, что пилотный проект продлится до конца октября. На время пилота через картомат можно будет только перевыпустить карту в том случае, если срок действия предыдущей подходит к концу.Рассматривает возможность тестирования подобного устройства и банк "Дом.РФ". По словам директора розничных продуктов банка Евгения Шитикова, для обеспечения безопасности необходимо будет предусмотреть надежную верификацию клиента и фиксацию факта получения карты конкретным клиентом.В Московском кредитном банке сообщили, что обслуживают клиентскую сеть через отделения и курьерские сервисы в должном объеме. Вместе с тем там считают, что картоматы могут стать актуальными в текущей пандемийной повестке. "Глобально мы не видим рисков в данной технологии. Речь идет именно о перевыпуске карт действующим клиентам, которые ранее прошли полную идентификацию. Банковскую карту перед началом использования необходимо активировать, а сделать это клиент может только с помощью личного телефона", - пояснили в МКБ.У других крупных участников рынка планов по запуску картоматов нет – так ответили в банках "Зенит", "Ренессанс Кредит", а "Абсолют банк" и крымский РНКБ при этом подчеркнули, что планируют расширять возможности использования виртуальных карт.

https://ria.ru/20210708/banki-1740469278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, банки, технологии, экономика