https://ria.ru/20210709/kamchatka-1740546484.html
Спасатели добрались до скалы, где произошло крушение самолета Ан-26
Спасатели добрались до скалы, где произошло крушение самолета Ан-26 - РИА Новости, 09.07.2021
Спасатели добрались до скалы, где произошло крушение самолета Ан-26
Спасатели добрались до скалы, где произошло крушение самолета Ан-26 на Камчатке, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T09:04
2021-07-09T09:04
2021-07-09T09:04
крушение ан-26 на камчатке
россия
ан-26
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
палана
петропавловск-камчатский
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Спасатели добрались до скалы, где произошло крушение самолета Ан-26 на Камчатке, сообщает пресс-служба МЧС РФ.Самолет Ан-26 АО "Камчатское авиапредприятие", выполнявший рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана, потерпел крушение 6 июля. На борту были 22 пассажира и шесть членов экипажа. Обломки найдены на побережье в нескольких километрах севернее аэродрома Палана."Спасатели и представители других ведомств с помощью десантных спусков добрались до труднодоступного места на скале, где произошло столкновение самолета. Доступ туда был невозможен из-за сильного ветра, вертолёт Ми-8 МЧС России неоднократно предпринимал попытки спусков", - говорится в сообщении.Добавляется, что на море продолжаются работы по обследованию акватории и дна, на суше расширен район поисков. Специалисты используют беспилотную технику, вездеходы и квадроциклы. С начала поисковой операции обследованы более 50 квадратных километров прибрежной зоны, горной местности и морского дна."Общая группировка РСЧС составляет 72 человека и 14 единиц техники", - отметили в сообщении.
https://ria.ru/20210709/aviakatastrofa-1740533037.html
https://ria.ru/20210708/panikhida-1740421917.html
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крушение ан-26 на камчатке, россия, ан-26, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), палана, петропавловск-камчатский, происшествия
Спасатели добрались до скалы, где произошло крушение самолета Ан-26
Спасатели добрались до скалы, где произошло крушение самолета Ан-26 на Камчатке