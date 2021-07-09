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Спасатели добрались до скалы, где произошло крушение самолета Ан-26
Спасатели добрались до скалы, где произошло крушение самолета Ан-26 - РИА Новости, 09.07.2021
Спасатели добрались до скалы, где произошло крушение самолета Ан-26
Спасатели добрались до скалы, где произошло крушение самолета Ан-26 на Камчатке, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T09:04
2021-07-09T09:04
крушение ан-26 на камчатке
россия
ан-26
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
палана
петропавловск-камчатский
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Спасатели добрались до скалы, где произошло крушение самолета Ан-26 на Камчатке, сообщает пресс-служба МЧС РФ.Самолет Ан-26 АО "Камчатское авиапредприятие", выполнявший рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана, потерпел крушение 6 июля. На борту были 22 пассажира и шесть членов экипажа. Обломки найдены на побережье в нескольких километрах севернее аэродрома Палана."Спасатели и представители других ведомств с помощью десантных спусков добрались до труднодоступного места на скале, где произошло столкновение самолета. Доступ туда был невозможен из-за сильного ветра, вертолёт Ми-8 МЧС России неоднократно предпринимал попытки спусков", - говорится в сообщении.Добавляется, что на море продолжаются работы по обследованию акватории и дна, на суше расширен район поисков. Специалисты используют беспилотную технику, вездеходы и квадроциклы. С начала поисковой операции обследованы более 50 квадратных километров прибрежной зоны, горной местности и морского дна."Общая группировка РСЧС составляет 72 человека и 14 единиц техники", - отметили в сообщении.
https://ria.ru/20210709/aviakatastrofa-1740533037.html
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россия
палана
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крушение ан-26 на камчатке, россия, ан-26, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), палана, петропавловск-камчатский, происшествия
Спасатели добрались до скалы, где произошло крушение самолета Ан-26
09:04 09.07.2021
 
© МЧС РоссииМесто крушения Ан-26 на Камчатке. Кадр видео
Место крушения Ан-26 на Камчатке. Кадр видео
© МЧС России

Спасатели добрались до скалы, где произошло крушение самолета Ан-26 на Камчатке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Спасатели добрались до скалы, где произошло крушение самолета Ан-26 на Камчатке, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Самолет Ан-26 АО "Камчатское авиапредприятие", выполнявший рейс по маршруту Петропавловск-КамчатскийПалана, потерпел крушение 6 июля. На борту были 22 пассажира и шесть членов экипажа. Обломки найдены на побережье в нескольких километрах севернее аэродрома Палана.
Поисковые работы на месте крушения Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
01:55
На месте крушения Ан-26 на Камчатке возобновили поисковые работы
"Спасатели и представители других ведомств с помощью десантных спусков добрались до труднодоступного места на скале, где произошло столкновение самолета. Доступ туда был невозможен из-за сильного ветра, вертолёт Ми-8 МЧС России неоднократно предпринимал попытки спусков", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на море продолжаются работы по обследованию акватории и дна, на суше расширен район поисков. Специалисты используют беспилотную технику, вездеходы и квадроциклы. С начала поисковой операции обследованы более 50 квадратных километров прибрежной зоны, горной местности и морского дна.
"Общая группировка РСЧС составляет 72 человека и 14 единиц техники", - отметили в сообщении.
Поисковые работы на месте крушения Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 13:10Религия и мировоззрение
На месте крушения Ан-26 на Камчатке прошла панихида
 
Крушение Ан-26 на КамчаткеРоссияАн-26Ми-8МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПаланаПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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