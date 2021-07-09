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Шеф-повар Ивлев заболел коронавирусом
Шеф-повар Ивлев заболел коронавирусом - РИА Новости, 09.07.2021
Шеф-повар Ивлев заболел коронавирусом
Константин Ивлев, известный шеф-повар и ведущий программ "На ножах" и "Адская кухня" заболел коронавирусом. Об этом в сторис Instagram сообщила его супруга... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T19:37
2021-07-09T19:37
2021-07-09T19:37
шоубиз
константин ивлев
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Константин Ивлев, известный шеф-повар и ведущий программ "На ножах" и "Адская кухня" заболел коронавирусом. Об этом в сторис Instagram сообщила его супруга Валерия. По ее словам, они с супругом чувствуют себя лучше. "Костю немного поколбасило, но уже лучше. У меня слабость. Температуры сегодня уже нет у обоих", — рассказала Валерия. Жена Константина Ивлева также сообщила, что из-за двухнедельного карантина им пришлось отметить поездку на Мальдивы и остальные дела, запланированные на это время. Несмотря на это, пара не расстраивается и рада, что может провести это время вместе. "Из бонусов — мы живем в доме с хорошей территорией", — отметила Валерия.
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константин ивлев, коронавирус в россии, знаменитости, звезды, мальдивы
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Константин Ивлев, известный шеф-повар и ведущий программ "На ножах" и "Адская кухня" заболел коронавирусом. Об этом в сторис Instagram сообщила его супруга Валерия.
"Муж заболел. Анализы показали ковид. У меня показания отрицательные. Но я в контакте. Поэтому будем дома еще 13 дней", — написала блогер.
По ее словам, они с супругом чувствуют себя лучше. "Костю немного поколбасило, но уже лучше. У меня слабость. Температуры сегодня уже нет у обоих", — рассказала Валерия.
Жена Константина Ивлева также сообщила, что из-за двухнедельного карантина им пришлось отметить поездку на Мальдивы и остальные дела, запланированные на это время.
Несмотря на это, пара не расстраивается и рада, что может провести это время вместе. "Из бонусов — мы живем в доме с хорошей территорией", — отметила Валерия.