https://ria.ru/20210709/ivlev-1740668682.html

Шеф-повар Ивлев заболел коронавирусом

Шеф-повар Ивлев заболел коронавирусом - РИА Новости, 09.07.2021

Шеф-повар Ивлев заболел коронавирусом

Константин Ивлев, известный шеф-повар и ведущий программ "На ножах" и "Адская кухня" заболел коронавирусом. Об этом в сторис Instagram сообщила его супруга... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T19:37

2021-07-09T19:37

2021-07-09T19:37

шоубиз

константин ивлев

коронавирус в россии

знаменитости

звезды

мальдивы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573510489_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_fb0597e0371409b830ffa5911cba1d4c.jpg

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Константин Ивлев, известный шеф-повар и ведущий программ "На ножах" и "Адская кухня" заболел коронавирусом. Об этом в сторис Instagram сообщила его супруга Валерия. По ее словам, они с супругом чувствуют себя лучше. "Костю немного поколбасило, но уже лучше. У меня слабость. Температуры сегодня уже нет у обоих", — рассказала Валерия. Жена Константина Ивлева также сообщила, что из-за двухнедельного карантина им пришлось отметить поездку на Мальдивы и остальные дела, запланированные на это время. Несмотря на это, пара не расстраивается и рада, что может провести это время вместе. "Из бонусов — мы живем в доме с хорошей территорией", — отметила Валерия.

https://ria.ru/20210709/direktormaksim-1740588938.html

мальдивы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин ивлев, коронавирус в россии, знаменитости, звезды, мальдивы