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Совбез ООН единогласно принял резолюцию о доставке гумпомощи в Сирию

Совбез ООН единогласно принял резолюцию о доставке гумпомощи в Сирию - РИА Новости, 09.07.2021

Совбез ООН единогласно принял резолюцию о доставке гумпомощи в Сирию

Совбез ООН единогласно принял резолюцию РФ, США, Ирландии и Норвегии по продлению работы КПП "Баб-эль-Хава" на сирийской границе на полгода с возможностью... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T18:39

2021-07-09T18:39

2021-07-09T18:52

россия

николя де ривьер

норвегия

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война в сирии

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сирия

в мире

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ООН, 9 июл – РИА Новости. Совбез ООН единогласно принял резолюцию РФ, США, Ирландии и Норвегии по продлению работы КПП "Баб-эль-Хава" на сирийской границе на полгода с возможностью дальнейшего продления еще на шесть месяцев, заявил на заседании председатель СБ Николя де Ривьер.Десятого июля истекал срок работы единственного оставшегося на сирийской границе пограничного перехода ("Баб-эль-Хава"), который функционирует в соответствии с трансграничным механизмом поставок гуманитарной помощи (ТГМ) в Сирию. В рамках этого механизма в САР доставляется гумпомощь с территории соседней Турции, при этом разрешения Дамаска для ее доставки не требуется. Страны Запада, и в первую очередь США, а также ООН настаивают на продлении действия механизма. Сирия и Россия полагают, что этот механизм утратил актуальность, так как за годы конфликта сирийская армия взяла под контроль большую часть территорий и теперь Дамаск в состоянии сам направлять гуманитарные конвои по земле, в том числе через линии соприкосновения.Ирландия и Норвегия подготовили проект резолюции о продлении действия КПП "Баб-эль-Хава" на один год. Россия в свою очередь представила проект о продлении работы этого же погранперехода на полгода с возможностью дальнейшего продления в случае прогресса в доставке гумпомощи через линии соприкосновения, а также при условии, что Сирии будут оказывать помощь в преодолении кризиса с COVID-19."СБ ООН сейчас приступит к голосованию по резолюции, представленной США, РФ, Норвегией и Ирландией. Резолюция получила 15 голосов, резолюция принята единогласно", - сказал де Ривьер.В тексте резолюции говорится, что СБ ООН постановляет продлить работу погранперехода "Баб-эль-Хава" на шесть месяцев, то есть до 10 января 2022 года "с продлением еще на шесть месяцев, то есть до 10 июля 2022 года, при условии выпуска предметного доклада генерального секретаря, в котором особое внимание будет уделяться прозрачности" трансграничных операций и прогрессу в обеспечении доставки гумпомощи через линии соприкосновения для удовлетворения гуманитарных потребностей сирийцев.Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска - "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции, "Аль-Ярубия" на границе с Ираком и "Аль-Рамта" на границе с Иорданией.По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль за все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.

https://ria.ru/20210709/nebenzya-1740665425.html

https://ria.ru/20210708/siriya-1740423497.html

https://ria.ru/20210708/siriya-1740437140.html

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россия, николя де ривьер, норвегия, оон, иордания, совет безопасности оон, сирия, в мире