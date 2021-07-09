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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210709/gumpomosch-1740665115.html
Совбез ООН единогласно принял резолюцию о доставке гумпомощи в Сирию
Совбез ООН единогласно принял резолюцию о доставке гумпомощи в Сирию - РИА Новости, 09.07.2021
Совбез ООН единогласно принял резолюцию о доставке гумпомощи в Сирию
Совбез ООН единогласно принял резолюцию РФ, США, Ирландии и Норвегии по продлению работы КПП "Баб-эль-Хава" на сирийской границе на полгода с возможностью... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T18:39
2021-07-09T18:52
россия
николя де ривьер
норвегия
оон
иордания
война в сирии
совет безопасности оон
сирия
в мире
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ООН, 9 июл – РИА Новости. Совбез ООН единогласно принял резолюцию РФ, США, Ирландии и Норвегии по продлению работы КПП "Баб-эль-Хава" на сирийской границе на полгода с возможностью дальнейшего продления еще на шесть месяцев, заявил на заседании председатель СБ Николя де Ривьер.Десятого июля истекал срок работы единственного оставшегося на сирийской границе пограничного перехода ("Баб-эль-Хава"), который функционирует в соответствии с трансграничным механизмом поставок гуманитарной помощи (ТГМ) в Сирию. В рамках этого механизма в САР доставляется гумпомощь с территории соседней Турции, при этом разрешения Дамаска для ее доставки не требуется. Страны Запада, и в первую очередь США, а также ООН настаивают на продлении действия механизма. Сирия и Россия полагают, что этот механизм утратил актуальность, так как за годы конфликта сирийская армия взяла под контроль большую часть территорий и теперь Дамаск в состоянии сам направлять гуманитарные конвои по земле, в том числе через линии соприкосновения.Ирландия и Норвегия подготовили проект резолюции о продлении действия КПП "Баб-эль-Хава" на один год. Россия в свою очередь представила проект о продлении работы этого же погранперехода на полгода с возможностью дальнейшего продления в случае прогресса в доставке гумпомощи через линии соприкосновения, а также при условии, что Сирии будут оказывать помощь в преодолении кризиса с COVID-19."СБ ООН сейчас приступит к голосованию по резолюции, представленной США, РФ, Норвегией и Ирландией. Резолюция получила 15 голосов, резолюция принята единогласно", - сказал де Ривьер.В тексте резолюции говорится, что СБ ООН постановляет продлить работу погранперехода "Баб-эль-Хава" на шесть месяцев, то есть до 10 января 2022 года "с продлением еще на шесть месяцев, то есть до 10 июля 2022 года, при условии выпуска предметного доклада генерального секретаря, в котором особое внимание будет уделяться прозрачности" трансграничных операций и прогрессу в обеспечении доставки гумпомощи через линии соприкосновения для удовлетворения гуманитарных потребностей сирийцев.Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска - "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции, "Аль-Ярубия" на границе с Ираком и "Аль-Рамта" на границе с Иорданией.По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль за все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.
https://ria.ru/20210709/nebenzya-1740665425.html
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россия, николя де ривьер, норвегия, оон, иордания, совет безопасности оон, сирия, в мире
Совбез ООН единогласно принял резолюцию о доставке гумпомощи в Сирию
18:39 09.07.2021 (обновлено: 18:52 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума
Город Дума - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Совбез ООН единогласно принял резолюцию о доставке гумпомощи в Сирию через границу

Читать ria.ru в
ООН, 9 июл – РИА Новости. Совбез ООН единогласно принял резолюцию РФ, США, Ирландии и Норвегии по продлению работы КПП "Баб-эль-Хава" на сирийской границе на полгода с возможностью дальнейшего продления еще на шесть месяцев, заявил на заседании председатель СБ Николя де Ривьер.
Десятого июля истекал срок работы единственного оставшегося на сирийской границе пограничного перехода ("Баб-эль-Хава"), который функционирует в соответствии с трансграничным механизмом поставок гуманитарной помощи (ТГМ) в Сирию. В рамках этого механизма в САР доставляется гумпомощь с территории соседней Турции, при этом разрешения Дамаска для ее доставки не требуется. Страны Запада, и в первую очередь США, а также ООН настаивают на продлении действия механизма. Сирия и Россия полагают, что этот механизм утратил актуальность, так как за годы конфликта сирийская армия взяла под контроль большую часть территорий и теперь Дамаск в состоянии сам направлять гуманитарные конвои по земле, в том числе через линии соприкосновения.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
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Ирландия и Норвегия подготовили проект резолюции о продлении действия КПП "Баб-эль-Хава" на один год. Россия в свою очередь представила проект о продлении работы этого же погранперехода на полгода с возможностью дальнейшего продления в случае прогресса в доставке гумпомощи через линии соприкосновения, а также при условии, что Сирии будут оказывать помощь в преодолении кризиса с COVID-19.
"СБ ООН сейчас приступит к голосованию по резолюции, представленной США, РФ, Норвегией и Ирландией. Резолюция получила 15 голосов, резолюция принята единогласно", - сказал де Ривьер.
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В тексте резолюции говорится, что СБ ООН постановляет продлить работу погранперехода "Баб-эль-Хава" на шесть месяцев, то есть до 10 января 2022 года "с продлением еще на шесть месяцев, то есть до 10 июля 2022 года, при условии выпуска предметного доклада генерального секретаря, в котором особое внимание будет уделяться прозрачности" трансграничных операций и прогрессу в обеспечении доставки гумпомощи через линии соприкосновения для удовлетворения гуманитарных потребностей сирийцев.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска - "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции, "Аль-Ярубия" на границе с Ираком и "Аль-Рамта" на границе с Иорданией.
По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль за все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.
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