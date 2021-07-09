Талибы захватили еще один КПП на границе с Ираном
15:09 09.07.2021 (обновлено: 15:34 09.07.2021)
© AP Photo / Rahmat GulАфганский военный
© AP Photo / Rahmat Gul
СМИ: талибы захватили еще один погранпереход на границе с Ираном
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Талибы взяли под контроль еще один пропускной пункт на границе с Ираном, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на источники.
Отмечается, что речь идет о погранпереходе Абу Наср Фарахи в провинции Фарах.
Ранее появились сообщения, что талибы с боями вошли в Кандагар, административный центр одноименной провинции и крупнейший город на юге Афганистана. Помимо этого, в дополнение к уже захваченным КПП в Таджикистане боевики "Талибана"* взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Тогда же официальный представитель политофиса движения Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние страны могут не беспокоиться о безопасности.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала миссии Вашингтона в республике.
Сейчас делегация политического офиса движения находится в Москве. Они встретились со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым и пообещали, что не побеспокоят соседние государства и не допустят присутствие в стране ИГ*. Также они обозначили свои цели и заявили, что готовы начать отношения с Соединенными Штатами с чистого листа.
*запрещенные в России террористические организации