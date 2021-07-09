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В Совфеде назвали неблагоприятными условия на Украине для голосования
В Совфеде назвали неблагоприятными условия на Украине для голосования - РИА Новости, 09.07.2021
В Совфеде назвали неблагоприятными условия на Украине для голосования
Украинские власти создают неблагоприятные условия для организации голосования на выборах в Госдуму, кроме ограничений, связанных с пандемией, в стране чинят... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:18
2021-07-09T12:18
2021-07-09T12:18
россия
выборы в государственную думу
совет федерации рф
андрей климов
украина
политика
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Украинские власти создают неблагоприятные условия для организации голосования на выборах в Госдуму, кроме ограничений, связанных с пандемией, в стране чинят дополнительные препятствия политического характера, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Выборы в Госдуму пройдут в середине сентября текущего года."На Украине созданы неблагоприятные условия для проведения голосования на выборах в Госдуму. Помимо пандемии, там чинят дополнительные препятствия исключительно политического характера", - сказал парламентарий.По его словам, судя по прошлым годам, в результате недружественных мер 9 из 10 желающих проголосовать не имели возможности это сделать. "Кого-то не пускали, кому-то угрожали. Никаких признаков, что ситуация в этом году будет лучше, нет", - отметил Климов.Он подчеркнул, что от России в этом вопросе немногое зависит, именно местные власти занимаются вопросами обеспечения безопасности при проведении голосования, свободным доступом граждан к участкам, обеспечением организации дополнительных избирательных участков. При этом Климов пояснил, что многие государства содействуют России при проведении выборов и организуют дополнительные места для голосования."На Украине все наоборот. Рассчитывать, что будет как-то по-другому, не на что", - заключил он.
https://ria.ru/20210621/vasserman-1737930513.html
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россия, выборы в государственную думу, совет федерации рф, андрей климов, украина, политика
В Совфеде назвали неблагоприятными условия на Украине для голосования
В Совфеде назвали неблагоприятными условия на Украине для голосования россиян на выборах в ГД