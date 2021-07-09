Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210709/golosovanie-1740581234.html
В Совфеде назвали неблагоприятными условия на Украине для голосования
В Совфеде назвали неблагоприятными условия на Украине для голосования - РИА Новости, 09.07.2021
В Совфеде назвали неблагоприятными условия на Украине для голосования
Украинские власти создают неблагоприятные условия для организации голосования на выборах в Госдуму, кроме ограничений, связанных с пандемией, в стране чинят... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:18
2021-07-09T12:18
россия
выборы в государственную думу
совет федерации рф
андрей климов
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156010/64/1560106472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ec7f84b15231d892d794390e0f55f18.jpg
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Украинские власти создают неблагоприятные условия для организации голосования на выборах в Госдуму, кроме ограничений, связанных с пандемией, в стране чинят дополнительные препятствия политического характера, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Выборы в Госдуму пройдут в середине сентября текущего года."На Украине созданы неблагоприятные условия для проведения голосования на выборах в Госдуму. Помимо пандемии, там чинят дополнительные препятствия исключительно политического характера", - сказал парламентарий.По его словам, судя по прошлым годам, в результате недружественных мер 9 из 10 желающих проголосовать не имели возможности это сделать. "Кого-то не пускали, кому-то угрожали. Никаких признаков, что ситуация в этом году будет лучше, нет", - отметил Климов.Он подчеркнул, что от России в этом вопросе немногое зависит, именно местные власти занимаются вопросами обеспечения безопасности при проведении голосования, свободным доступом граждан к участкам, обеспечением организации дополнительных избирательных участков. При этом Климов пояснил, что многие государства содействуют России при проведении выборов и организуют дополнительные места для голосования."На Украине все наоборот. Рассчитывать, что будет как-то по-другому, не на что", - заключил он.
https://ria.ru/20210621/vasserman-1737930513.html
https://ria.ru/20210708/raspad-1740518402.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156010/64/1560106472_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_faab64614ec8352503b00fee08d247e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, выборы в государственную думу, совет федерации рф, андрей климов, украина, политика
В Совфеде назвали неблагоприятными условия на Украине для голосования
12:18 09.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

В Совфеде назвали неблагоприятными условия на Украине для голосования россиян на выборах в ГД

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Украинские власти создают неблагоприятные условия для организации голосования на выборах в Госдуму, кроме ограничений, связанных с пандемией, в стране чинят дополнительные препятствия политического характера, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Выборы в Госдуму пройдут в середине сентября текущего года.
Писатель, телеведущий Анатолий Вассерман - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 16:22
Вассерман будет участвовать в выборах в Госдуму самовыдвиженцем
"На Украине созданы неблагоприятные условия для проведения голосования на выборах в Госдуму. Помимо пандемии, там чинят дополнительные препятствия исключительно политического характера", - сказал парламентарий.
По его словам, судя по прошлым годам, в результате недружественных мер 9 из 10 желающих проголосовать не имели возможности это сделать. "Кого-то не пускали, кому-то угрожали. Никаких признаков, что ситуация в этом году будет лучше, нет", - отметил Климов.
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 20:44
Секретарь СНБО Украины предсказал распад России
Он подчеркнул, что от России в этом вопросе немногое зависит, именно местные власти занимаются вопросами обеспечения безопасности при проведении голосования, свободным доступом граждан к участкам, обеспечением организации дополнительных избирательных участков. При этом Климов пояснил, что многие государства содействуют России при проведении выборов и организуют дополнительные места для голосования.
"На Украине все наоборот. Рассчитывать, что будет как-то по-другому, не на что", - заключил он.
 
РоссияВыборы в Государственную думуСовет Федерации РФАндрей КлимовУкраинаПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:16Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса
16:15У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
16:15В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки
16:14Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
16:09Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
16:08США внесли в черный список три российские компании
16:08Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
16:06Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией
16:04Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать
16:04Путину доверяют 64,6 процентов россиян, показал опрос
16:01Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
15:57Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
15:49В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли прививаться при сезонной аллергии
15:46Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой
15:42В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста
15:42ЦБ заявил о резком росте числа краж денег через банкоматы
15:39Кибермошенники похитили у клиентов банков почти три миллиарда рублей
15:31Президент Афганистана прибыл на авиабазу Баграм
15:30"Когда закончится пандемия": далай-лама дал новое обещание человечеству
15:26В WhatsApp исчезнет особенность, которая раздражает многих
Лента новостейМолния