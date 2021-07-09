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Правительство Гаити попросило США направить в страну войска
Правительство Гаити попросило США направить в страну войска - РИА Новости, 10.07.2021
Правительство Гаити попросило США направить в страну войска
Правительство Гаити попросило США направить войска для защиты ключевой инфраструктуры после убийства президента Жовенеля Моиза, сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-09T23:54
2021-07-10T06:45
убийство президента гаити
жовенель моиз
сша
гаити
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Правительство Гаити попросило США направить войска для защиты ключевой инфраструктуры после убийства президента Жовенеля Моиза, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений этой страны Матиаса Пьера.Пьер в интервью CNN уточнил, что речь идет об отправке ограниченного контингента в 500 человек.В Госдепартаменте США заявили РИА Новости, что гаитянские власти запросили "поддержку в области безопасности и для проведения расследования". При этом прямо на вопрос об отправке американских военных в эту страну в дипведомстве не ответили.Представитель Пентагона в беседе с РИА Новости отказался от комментариев.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. Правоохранительные органы страны в четверг сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству, 26 из них граждане Колумбии, еще двое - граждане США гаитянского происхождения. Всего, согласно данным шефа полиции, задержаны 17 участников преступной группы.Власти Колумбии заявили, что по подозрению в причастности к преступлению задержаны отставные военные этой страны.Газета New York Times сообщила вечером в пятницу со ссылкой на гаитянского судью Клемана Ноэля, который опросил задержанных американцев, что главным организатором нападения является иностранец по прозвищу "Майк".
https://ria.ru/20210709/gaiti-1740688953.html
https://ria.ru/20210709/gaiti-1740691745.html
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убийство президента гаити, жовенель моиз, сша, гаити, в мире
Правительство Гаити попросило США направить в страну войска
23:54 09.07.2021 (обновлено: 06:45 10.07.2021)
 
© REUTERS / Estailove St-Val Полицейские у резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе
Полицейские у резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© REUTERS / Estailove St-Val

Правительство Гаити попросило США ввести в страну войска

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Правительство Гаити попросило США направить войска для защиты ключевой инфраструктуры после убийства президента Жовенеля Моиза, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений этой страны Матиаса Пьера.
Пьер в интервью CNN уточнил, что речь идет об отправке ограниченного контингента в 500 человек.
В Госдепартаменте США заявили РИА Новости, что гаитянские власти запросили "поддержку в области безопасности и для проведения расследования". При этом прямо на вопрос об отправке американских военных в эту страну в дипведомстве не ответили.
Представитель Пентагона в беседе с РИА Новости отказался от комментариев.
Военные рядом с резиденцией убитого президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе, Гаити - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
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Правоохранительные органы страны в четверг сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству, 26 из них граждане Колумбии, еще двое - граждане США гаитянского происхождения. Всего, согласно данным шефа полиции, задержаны 17 участников преступной группы.
Власти Колумбии заявили, что по подозрению в причастности к преступлению задержаны отставные военные этой страны.
Газета New York Times сообщила вечером в пятницу со ссылкой на гаитянского судью Клемана Ноэля, который опросил задержанных американцев, что главным организатором нападения является иностранец по прозвищу "Майк".
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