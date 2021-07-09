Правительство Гаити попросило США направить в страну войска
23:54 09.07.2021 (обновлено: 06:45 10.07.2021)
© REUTERS / Estailove St-Val Полицейские у резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе
Правительство Гаити попросило США ввести в страну войска
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Правительство Гаити попросило США направить войска для защиты ключевой инфраструктуры после убийства президента Жовенеля Моиза, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений этой страны Матиаса Пьера.
Пьер в интервью CNN уточнил, что речь идет об отправке ограниченного контингента в 500 человек.
В Госдепартаменте США заявили РИА Новости, что гаитянские власти запросили "поддержку в области безопасности и для проведения расследования". При этом прямо на вопрос об отправке американских военных в эту страну в дипведомстве не ответили.
Представитель Пентагона в беседе с РИА Новости отказался от комментариев.
Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии.
Правоохранительные органы страны в четверг сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству, 26 из них граждане Колумбии, еще двое - граждане США гаитянского происхождения. Всего, согласно данным шефа полиции, задержаны 17 участников преступной группы.
Власти Колумбии заявили, что по подозрению в причастности к преступлению задержаны отставные военные этой страны.
Газета New York Times сообщила вечером в пятницу со ссылкой на гаитянского судью Клемана Ноэля, который опросил задержанных американцев, что главным организатором нападения является иностранец по прозвищу "Майк".