https://ria.ru/20210709/gaiti-1740692038.html

Правительство Гаити попросило США направить в страну войска

Правительство Гаити попросило США направить в страну войска - РИА Новости, 10.07.2021

Правительство Гаити попросило США направить в страну войска

Правительство Гаити попросило США направить войска для защиты ключевой инфраструктуры после убийства президента Жовенеля Моиза, сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-09T23:54

2021-07-09T23:54

2021-07-10T06:45

убийство президента гаити

жовенель моиз

сша

гаити

в мире

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Правительство Гаити попросило США направить войска для защиты ключевой инфраструктуры после убийства президента Жовенеля Моиза, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений этой страны Матиаса Пьера.Пьер в интервью CNN уточнил, что речь идет об отправке ограниченного контингента в 500 человек.В Госдепартаменте США заявили РИА Новости, что гаитянские власти запросили "поддержку в области безопасности и для проведения расследования". При этом прямо на вопрос об отправке американских военных в эту страну в дипведомстве не ответили.Представитель Пентагона в беседе с РИА Новости отказался от комментариев.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. Правоохранительные органы страны в четверг сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству, 26 из них граждане Колумбии, еще двое - граждане США гаитянского происхождения. Всего, согласно данным шефа полиции, задержаны 17 участников преступной группы.Власти Колумбии заявили, что по подозрению в причастности к преступлению задержаны отставные военные этой страны.Газета New York Times сообщила вечером в пятницу со ссылкой на гаитянского судью Клемана Ноэля, который опросил задержанных американцев, что главным организатором нападения является иностранец по прозвищу "Майк".

https://ria.ru/20210709/gaiti-1740688953.html

https://ria.ru/20210709/gaiti-1740691745.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство президента гаити, жовенель моиз, сша, гаити, в мире