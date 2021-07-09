Покушение на президента Гаити готовили больше месяца, считают в Колумбии
© AP Photo / Joseph OdelynВоенные рядом с резиденцией убитого президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе, Гаити
© AP Photo / Joseph Odelyn
В полиции Колумбии заявили, что покушение на президента Гаити готовилось больше месяца
МЕХИКО, 9 июл - РИА Новости. Руководство колумбийской полиции опубликовало данные о колумбийцах, предположительно участвовавших в убийстве президента Жовенеля Моиза, даты и маршрут их перемещений, согласно которым основная группа колумбийских наёмников прибыла на Гаити через Доминикану 6 июня.
"Мы уже располагаем первоначальной информацией о маршрутах и датах поездок некоторых из них, о том, какие авиакомпании они использовали. Информация была передана не только в Гаити, но и в Доминиканскую Республику, куда они прилетали, чтобы попасть в Гаити", - сообщил в ходе пресс-конференции глава колумбийской полиции Хорхе Луис Варгас.
Согласно представленным данным, в операции против Жовенеля Моиза участвовали 15 опознанных граждан Колумбии, трое из них были нейтрализованы в ходе операции гаитянских спецслужб. Варгас подтвердил, что шесть человек, среди которых двое были ликвидированы, являются бывшими военнослужащими колумбийской армии. В отношении еще семи человек он сказал, что они "не являются действующими военнослужащими национальной армии".
Двое колумбийцев, Дуберней Кападор Хиральдо и Алехандро Ривера Гарсиа, 6 мая перемещались по маршруту Богота-Панама-Санто-Доминго. Они находились в Доминикане в течение 4-х дней, и 10-го мая, также самолетом, перелетели из Санто-Доминго в Порт-о-Пренс.
Основная группа колумбийцев прибыла в доминиканский город Пунта-Кана 4 июня из Боготы, провела там два дня и 6-го июня переправилась на Гаити.
Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду, 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице в Майами. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента.