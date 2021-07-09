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Покушение на президента Гаити готовили больше месяца, считают в Колумбии
Покушение на президента Гаити готовили больше месяца, считают в Колумбии - РИА Новости, 09.07.2021
Покушение на президента Гаити готовили больше месяца, считают в Колумбии
Руководство колумбийской полиции опубликовало данные о колумбийцах, предположительно участвовавших в убийстве президента Жовенеля Моиза, даты и маршрут их... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T22:29
2021-07-09T22:29
убийство президента гаити
жовенель моиз
доминикана
гаити
богота
колумбия
в мире
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МЕХИКО, 9 июл - РИА Новости. Руководство колумбийской полиции опубликовало данные о колумбийцах, предположительно участвовавших в убийстве президента Жовенеля Моиза, даты и маршрут их перемещений, согласно которым основная группа колумбийских наёмников прибыла на Гаити через Доминикану 6 июня."Мы уже располагаем первоначальной информацией о маршрутах и датах поездок некоторых из них, о том, какие авиакомпании они использовали. Информация была передана не только в Гаити, но и в Доминиканскую Республику, куда они прилетали, чтобы попасть в Гаити", - сообщил в ходе пресс-конференции глава колумбийской полиции Хорхе Луис Варгас.Согласно представленным данным, в операции против Жовенеля Моиза участвовали 15 опознанных граждан Колумбии, трое из них были нейтрализованы в ходе операции гаитянских спецслужб. Варгас подтвердил, что шесть человек, среди которых двое были ликвидированы, являются бывшими военнослужащими колумбийской армии. В отношении еще семи человек он сказал, что они "не являются действующими военнослужащими национальной армии".Двое колумбийцев, Дуберней Кападор Хиральдо и Алехандро Ривера Гарсиа, 6 мая перемещались по маршруту Богота-Панама-Санто-Доминго. Они находились в Доминикане в течение 4-х дней, и 10-го мая, также самолетом, перелетели из Санто-Доминго в Порт-о-Пренс.Основная группа колумбийцев прибыла в доминиканский город Пунта-Кана 4 июня из Боготы, провела там два дня и 6-го июня переправилась на Гаити.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду, 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице в Майами. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента.
https://radiosputnik.ria.ru/20210709/gaiti-1740676511.html
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убийство президента гаити, жовенель моиз, доминикана, гаити, богота, колумбия, в мире
Покушение на президента Гаити готовили больше месяца, считают в Колумбии
22:29 09.07.2021
 
© AP Photo / Joseph OdelynВоенные рядом с резиденцией убитого президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе, Гаити
Военные рядом с резиденцией убитого президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе, Гаити - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© AP Photo / Joseph Odelyn

В полиции Колумбии заявили, что покушение на президента Гаити готовилось больше месяца

Читать ria.ru в
МЕХИКО, 9 июл - РИА Новости. Руководство колумбийской полиции опубликовало данные о колумбийцах, предположительно участвовавших в убийстве президента Жовенеля Моиза, даты и маршрут их перемещений, согласно которым основная группа колумбийских наёмников прибыла на Гаити через Доминикану 6 июня.
"Мы уже располагаем первоначальной информацией о маршрутах и датах поездок некоторых из них, о том, какие авиакомпании они использовали. Информация была передана не только в Гаити, но и в Доминиканскую Республику, куда они прилетали, чтобы попасть в Гаити", - сообщил в ходе пресс-конференции глава колумбийской полиции Хорхе Луис Варгас.
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Согласно представленным данным, в операции против Жовенеля Моиза участвовали 15 опознанных граждан Колумбии, трое из них были нейтрализованы в ходе операции гаитянских спецслужб. Варгас подтвердил, что шесть человек, среди которых двое были ликвидированы, являются бывшими военнослужащими колумбийской армии. В отношении еще семи человек он сказал, что они "не являются действующими военнослужащими национальной армии".
Двое колумбийцев, Дуберней Кападор Хиральдо и Алехандро Ривера Гарсиа, 6 мая перемещались по маршруту Богота-Панама-Санто-Доминго. Они находились в Доминикане в течение 4-х дней, и 10-го мая, также самолетом, перелетели из Санто-Доминго в Порт-о-Пренс.
Основная группа колумбийцев прибыла в доминиканский город Пунта-Кана 4 июня из Боготы, провела там два дня и 6-го июня переправилась на Гаити.
Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду, 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице в Майами. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента.
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Убийство президента ГаитиЖовенель МоизДоминиканаГаитиБоготаКолумбияВ мире
 
 
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