https://ria.ru/20210709/gaiti-1740688074.html
По делу об убийстве президента Гаити задержали 19 человек
По делу об убийстве президента Гаити задержали 19 человек - РИА Новости, 09.07.2021
По делу об убийстве президента Гаити задержали 19 человек
Правоохранители Гаити задержали 19 человек, подозреваемых в участии в убийстве президента Жовенеля Моиза, из них 17 колумбийцев и 2 американцев гаитянского... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T22:14
2021-07-09T22:14
2021-07-09T22:14
убийство президента гаити
жовенель моиз
гаити
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Правоохранители Гаити задержали 19 человек, подозреваемых в участии в убийстве президента Жовенеля Моиза, из них 17 колумбийцев и 2 американцев гаитянского происхождения, сообщает Национальная полиция Гаити на своей странице в Facebook."Национальные силы правопорядка уже задержали 19 человек, из них 17 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения, подозреваемых в участии в убийстве президента Республики в ночь со вторника 6 июля на среду 7 июля 2021 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что полиция продолжает поиски еще шести человек, которые сейчас в бегах.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента. Гаитянский министр по делам голосования и межпартийных отношений сообщил, что отряд наемников, убивших президента, состоял из 26 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210709/1740650738.html
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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, в мире
По делу об убийстве президента Гаити задержали 19 человек
Правоохранители Гаити задержали 19 человек в связи с убийством президента Жовенеля Моиза