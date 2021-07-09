https://ria.ru/20210709/gaiti-1740688074.html

По делу об убийстве президента Гаити задержали 19 человек

По делу об убийстве президента Гаити задержали 19 человек - РИА Новости, 09.07.2021

По делу об убийстве президента Гаити задержали 19 человек

Правоохранители Гаити задержали 19 человек, подозреваемых в участии в убийстве президента Жовенеля Моиза, из них 17 колумбийцев и 2 американцев гаитянского... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T22:14

2021-07-09T22:14

2021-07-09T22:14

убийство президента гаити

жовенель моиз

гаити

в мире

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Правоохранители Гаити задержали 19 человек, подозреваемых в участии в убийстве президента Жовенеля Моиза, из них 17 колумбийцев и 2 американцев гаитянского происхождения, сообщает Национальная полиция Гаити на своей странице в Facebook."Национальные силы правопорядка уже задержали 19 человек, из них 17 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения, подозреваемых в участии в убийстве президента Республики в ночь со вторника 6 июля на среду 7 июля 2021 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что полиция продолжает поиски еще шести человек, которые сейчас в бегах.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента. Гаитянский министр по делам голосования и межпартийных отношений сообщил, что отряд наемников, убивших президента, состоял из 26 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210709/1740650738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, в мире