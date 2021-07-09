https://ria.ru/20210709/gaiti-1740541490.html

Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити

Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити - РИА Новости, 09.07.2021

Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити

Американцы, задержанные в Гаити по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза, на допросе заявили, что перед наемниками не ставилась задача физического... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T07:45

2021-07-09T07:45

2021-07-09T10:41

убийство президента гаити

клеман ноэль

жовенель моиз

гаити

сша

в мире

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Американцы, задержанные в Гаити по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза, на допросе заявили, что перед наемниками не ставилась задача физического уничтожения главы государства. Об этом сообщает местная газета Nouvelliste со ссылкой на участвующего в следствии судью.По последним данным, среди задержанных подозреваемых два американца гаитянского происхождения — Джеймс Солаж и Жозеф Венсан.Солаж заявил, что "нашел эту работу в интернете". По его словам, он прибыл в Гаити месяц назад, а наемники — три месяца назад.Судья также рассказал о результатах обыска автомобилей, принадлежащих предполагаемым убийцам. По его словам, помимо огнестрельного оружия и долларов, там нашли сервер камеры видеонаблюдения, установленной в доме Моиза, и чековую книжку его супруги.Ранее министр обороны Колумбии сообщил, что в убийстве Моиза подозревают отставных военных этой южноамериканской страны. Правоохранительные органы Гаити заявили, что установили личности 28 предполагаемых преступников, 26 из них граждане Колумбии.В посольстве Тайваня, в свою очередь, сообщили, что 11 подозреваемых задержали на территории дипмиссии.Всего задержаны 17 подозреваемых, еще семерых ликвидировали во время полицейских операций.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. После убийства Моиза до выборов временного президента власть в стране взял под свой контроль совет министров во главе с премьером.

https://radiosputnik.ria.ru/20210709/gaiti-1740540940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство президента гаити, клеман ноэль, жовенель моиз, гаити, сша, в мире