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Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити - РИА Новости, 09.07.2021
Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
Американцы, задержанные в Гаити по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза, на допросе заявили, что перед наемниками не ставилась задача физического... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T07:45
2021-07-09T07:45
2021-07-09T10:41
убийство президента гаити
клеман ноэль
жовенель моиз
гаити
сша
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Американцы, задержанные в Гаити по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза, на допросе заявили, что перед наемниками не ставилась задача физического уничтожения главы государства. Об этом сообщает местная газета Nouvelliste со ссылкой на участвующего в следствии судью.По последним данным, среди задержанных подозреваемых два американца гаитянского происхождения — Джеймс Солаж и Жозеф Венсан.Солаж заявил, что "нашел эту работу в интернете". По его словам, он прибыл в Гаити месяц назад, а наемники — три месяца назад.Судья также рассказал о результатах обыска автомобилей, принадлежащих предполагаемым убийцам. По его словам, помимо огнестрельного оружия и долларов, там нашли сервер камеры видеонаблюдения, установленной в доме Моиза, и чековую книжку его супруги.Ранее министр обороны Колумбии сообщил, что в убийстве Моиза подозревают отставных военных этой южноамериканской страны. Правоохранительные органы Гаити заявили, что установили личности 28 предполагаемых преступников, 26 из них граждане Колумбии.В посольстве Тайваня, в свою очередь, сообщили, что 11 подозреваемых задержали на территории дипмиссии.Всего задержаны 17 подозреваемых, еще семерых ликвидировали во время полицейских операций.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. После убийства Моиза до выборов временного президента власть в стране взял под свой контроль совет министров во главе с премьером.
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убийство президента гаити, клеман ноэль, жовенель моиз, гаити, сша, в мире
Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:45 09.07.2021 (обновлено: 10:41 09.07.2021)
Задержанные американцы заявили, что у наемников не было задачи убить президента Гаити
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
Американцы, задержанные в Гаити
по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза
, на допросе заявили, что перед наемниками не ставилась задача физического уничтожения главы государства. Об этом сообщает местная газета Nouvelliste
со ссылкой на участвующего в следствии судью.
По последним данным, среди задержанных подозреваемых два американца гаитянского происхождения — Джеймс Солаж и Жозеф Венсан.
"Они сказали, что были переводчиками. Целью наемников было арестовать президента Моиза по ордеру следственного судьи, а не убивать его", — сказал изданию судья Клеман Ноэль
со ссылкой на показания американцев. Какой именно ордер имели в виду задержанные, не поясняется.
Солаж заявил, что "нашел эту работу в интернете". По его словам, он прибыл в Гаити месяц назад, а наемники — три месяца назад.
Судья также рассказал о результатах обыска автомобилей, принадлежащих предполагаемым убийцам. По его словам, помимо огнестрельного оружия и долларов, там нашли сервер камеры видеонаблюдения, установленной в доме Моиза, и чековую книжку его супруги.
Ранее министр обороны Колумбии сообщил, что в убийстве Моиза подозревают отставных военных этой южноамериканской страны. Правоохранительные органы Гаити
заявили, что установили личности 28 предполагаемых преступников, 26 из них граждане Колумбии.
В посольстве Тайваня, в свою очередь, сообщили, что 11 подозреваемых задержали на территории дипмиссии.
Всего задержаны 17 подозреваемых, еще семерых ликвидировали во время полицейских операций.
Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. После убийства Моиза до выборов временного президента власть в стране взял под свой контроль совет министров во главе с премьером.