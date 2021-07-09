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В Колумбии рассказали о предполагаемых убийцах президента Гаити
В Колумбии рассказали о предполагаемых убийцах президента Гаити - РИА Новости, 09.07.2021
В Колумбии рассказали о предполагаемых убийцах президента Гаити
В убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза подозревают отставных колумбийских военных, сообщил министр обороны этой южноамериканской страны Диего Молано Апонте. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T04:31
2021-07-09T11:56
убийство президента гаити
жовенель моиз
интерпол
гаити
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МЕХИКО, 9 июл - РИА Новости. В убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза подозревают отставных колумбийских военных, сообщил министр обороны этой южноамериканской страны Диего Молано Апонте.По словам Алонте, полиции и армии поручено немедленно оказали содействие расследованию.Правоохранительные органы Гаити ранее сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству президента страны Жовенеля Моиза, 26 из них граждане Колумбии. Всего, по данным шефа полиции, задержаны 17 преступников.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента.
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убийство президента гаити, жовенель моиз, интерпол, гаити, колумбия, в мире
В Колумбии рассказали о предполагаемых убийцах президента Гаити
04:31 09.07.2021 (обновлено: 11:56 09.07.2021)
 
© AP Photo / Joseph OdelynВоенные машины блокируют въезд в Петион-Вилль, Гаити
Военные машины блокируют въезд в Петион-Вилль, Гаити - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© AP Photo / Joseph Odelyn

В Боготе заявили, что к убийству президента Гаити могут быть причастны колумбийские экс-военные

Читать ria.ru в
МЕХИКО, 9 июл - РИА Новости. В убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза подозревают отставных колумбийских военных, сообщил министр обороны этой южноамериканской страны Диего Молано Апонте.

"В связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза сегодня Интерпол официально запросил у колумбийского правительства и Национальной полиции информацию о предполагаемых исполнителях этого преступления. Предварительная информация говорит о том, что это граждане Колумбии, отставные служащие Национальной армии", - заявил министр в обращении, опубликованном в его Twitter.

По словам Алонте, полиции и армии поручено немедленно оказали содействие расследованию.
Правоохранительные органы Гаити ранее сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству президента страны Жовенеля Моиза, 26 из них граждане Колумбии. Всего, по данным шефа полиции, задержаны 17 преступников.
Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента.
Военный на границе Доминиканы и Гаити - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
00:46
У Доминиканы нет данных, что кто-то из убийц главы Гаити проник в страну
 
Убийство президента ГаитиЖовенель МоизИнтерполГаитиКолумбияВ мире
 
 
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