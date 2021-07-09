В Колумбии рассказали о предполагаемых убийцах президента Гаити
04:31 09.07.2021 (обновлено: 11:56 09.07.2021)
© AP Photo / Joseph OdelynВоенные машины блокируют въезд в Петион-Вилль, Гаити
© AP Photo / Joseph Odelyn
В Боготе заявили, что к убийству президента Гаити могут быть причастны колумбийские экс-военные
МЕХИКО, 9 июл - РИА Новости. В убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза подозревают отставных колумбийских военных, сообщил министр обороны этой южноамериканской страны Диего Молано Апонте.
"В связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза сегодня Интерпол официально запросил у колумбийского правительства и Национальной полиции информацию о предполагаемых исполнителях этого преступления. Предварительная информация говорит о том, что это граждане Колумбии, отставные служащие Национальной армии", - заявил министр в обращении, опубликованном в его Twitter.
По словам Алонте, полиции и армии поручено немедленно оказали содействие расследованию.
Правоохранительные органы Гаити ранее сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству президента страны Жовенеля Моиза, 26 из них граждане Колумбии. Всего, по данным шефа полиции, задержаны 17 преступников.
Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента.