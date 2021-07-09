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В Колумбии рассказали о предполагаемых убийцах президента Гаити

В Колумбии рассказали о предполагаемых убийцах президента Гаити - РИА Новости, 09.07.2021

В Колумбии рассказали о предполагаемых убийцах президента Гаити

В убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза подозревают отставных колумбийских военных, сообщил министр обороны этой южноамериканской страны Диего Молано Апонте. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T04:31

2021-07-09T04:31

2021-07-09T11:56

убийство президента гаити

жовенель моиз

интерпол

гаити

колумбия

в мире

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МЕХИКО, 9 июл - РИА Новости. В убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза подозревают отставных колумбийских военных, сообщил министр обороны этой южноамериканской страны Диего Молано Апонте.По словам Алонте, полиции и армии поручено немедленно оказали содействие расследованию.Правоохранительные органы Гаити ранее сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству президента страны Жовенеля Моиза, 26 из них граждане Колумбии. Всего, по данным шефа полиции, задержаны 17 преступников.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента.

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гаити

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убийство президента гаити, жовенель моиз, интерпол, гаити, колумбия, в мире