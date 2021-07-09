https://ria.ru/20210709/gaiti-1740530956.html
Отряд наемников, убивших президента Гаити, состоял из 26 человек
Отряд наемников, убивших президента Гаити, состоял из 26 человек - РИА Новости, 09.07.2021
Отряд наемников, убивших президента Гаити, состоял из 26 человек
Отряд наемников, убивших президента Гаити Жовенеля Моиза, состоял из 26 человек, заявил министр по делам голосования и межпартийных отношений страны Матиас... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T00:54
2021-07-09T00:54
2021-07-09T03:11
убийство президента гаити
жовенель моиз
гаити
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Отряд наемников, убивших президента Гаити Жовенеля Моиза, состоял из 26 человек, заявил министр по делам голосования и межпартийных отношений страны Матиас Пьер.Ранее глава национальной полиции Гаити сообщил о задержании шести подозреваемых по делу об убийстве президента. Еще семь предполагаемых преступников ликвидировали в ходе полицейских операций.Матиас Пьер также подтвердил агентству Рейтер, что выборы нового главы государства в Гаити состоятся, как и запланировано, 26 сентября.Ранее глава гаитянского правительства Клод Жозеф, временно возглавляющий страну после убийства президента Жовенеля Моиза, заявил, что всеобщие выборы, запланированные на 26 сентября, пройдут в установленный срок.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. После убийства Моиза до выборов временного президента власть в стране взял под свой контроль совет министров во главе с премьером.
https://ria.ru/20210709/dominikana-1740530822.html
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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, в мире
Отряд наемников, убивших президента Гаити, состоял из 26 человек
00:54 09.07.2021 (обновлено: 03:11 09.07.2021)
Отряд наемников, убивших президента Гаити, состоял из 26 человек