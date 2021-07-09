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В ФМБА завершили доклинические испытания вакцины от COVID-19
В ФМБА завершили доклинические испытания вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 09.07.2021
В ФМБА завершили доклинические испытания вакцины от COVID-19
Доклинические исследования вакцины ФМБА от COVID-19 доказали ее безопасность и защитный потенциал, заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T15:09
2021-07-09T15:09
2021-07-09T15:09
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Доклинические исследования вакцины ФМБА от COVID-19 доказали ее безопасность и защитный потенциал, заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства."В июне 2021 года доклинические исследования вакцинного препарата были полностью успешно завершены. В доклинических исследованиях доказаны безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал) вакцинного препарата", - заявили в ФМБА."ФМБА России полностью готово к проведению клинических исследований (вакцины - ред.) и планирует в ближайшее время к ним приступить", - приводит пресс-служба ФМБА слова руководителя агентства Вероники Скворцовой.
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В ФМБА завершили доклинические испытания вакцины от COVID-19
Вероника Скворцова заявила о завершении доклинических испытаний вакцины ФМБА от COVID-19