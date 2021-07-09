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https://ria.ru/20210709/fmba-1740622521.html
В ФМБА завершили доклинические испытания вакцины от COVID-19
В ФМБА завершили доклинические испытания вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 09.07.2021
В ФМБА завершили доклинические испытания вакцины от COVID-19
Доклинические исследования вакцины ФМБА от COVID-19 доказали ее безопасность и защитный потенциал, заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T15:09
2021-07-09T15:09
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Доклинические исследования вакцины ФМБА от COVID-19 доказали ее безопасность и защитный потенциал, заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства."В июне 2021 года доклинические исследования вакцинного препарата были полностью успешно завершены. В доклинических исследованиях доказаны безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал) вакцинного препарата", - заявили в ФМБА."ФМБА России полностью готово к проведению клинических исследований (вакцины - ред.) и планирует в ближайшее время к ним приступить", - приводит пресс-служба ФМБА слова руководителя агентства Вероники Скворцовой.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, вероника скворцова, общество
В ФМБА завершили доклинические испытания вакцины от COVID-19
15:09 09.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на ПМЭФ-2021
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вероника Скворцова заявила о завершении доклинических испытаний вакцины ФМБА от COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Доклинические исследования вакцины ФМБА от COVID-19 доказали ее безопасность и защитный потенциал, заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.
"В июне 2021 года доклинические исследования вакцинного препарата были полностью успешно завершены. В доклинических исследованиях доказаны безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал) вакцинного препарата", - заявили в ФМБА.
"ФМБА России полностью готово к проведению клинических исследований (вакцины - ред.) и планирует в ближайшее время к ним приступить", - приводит пресс-служба ФМБА слова руководителя агентства Вероники Скворцовой.
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