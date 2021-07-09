https://ria.ru/20210709/florida-1740684342.html

Путин выразил соболезнования Байдену в связи с обрушением дома во Флориде

Путин выразил соболезнования Байдену в связи с обрушением дома во Флориде - РИА Новости, 10.07.2021

Путин выразил соболезнования Байдену в связи с обрушением дома во Флориде

Президент России Владимир Путин выразил президенту США Джо Байдену искренние соболезнования в связи с обрушением жилого дома во Флориде, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-09T21:23

2021-07-09T21:23

2021-07-10T06:43

флорида

сша

джо байден

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил президенту США Джо Байдену искренние соболезнования в связи с обрушением жилого дома во Флориде, сообщила пресс-служба Кремля."Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида), повлекшего многочисленные жертвы", - говорится в сообщении.

флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

флорида, сша, джо байден, владимир путин, в мире