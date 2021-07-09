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Путин выразил соболезнования Байдену в связи с обрушением дома во Флориде
Путин выразил соболезнования Байдену в связи с обрушением дома во Флориде - РИА Новости, 10.07.2021
Путин выразил соболезнования Байдену в связи с обрушением дома во Флориде
Президент России Владимир Путин выразил президенту США Джо Байдену искренние соболезнования в связи с обрушением жилого дома во Флориде, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-09T21:23
2021-07-09T21:23
2021-07-10T06:43
флорида
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владимир путин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил президенту США Джо Байдену искренние соболезнования в связи с обрушением жилого дома во Флориде, сообщила пресс-служба Кремля."Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида), повлекшего многочисленные жертвы", - говорится в сообщении.
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флорида, сша, джо байден, владимир путин, в мире
Путин выразил соболезнования Байдену в связи с обрушением дома во Флориде
21:23 09.07.2021 (обновлено: 06:43 10.07.2021)
Путин выразил соболезнования Байдену в связи с обрушением дома во Флориде