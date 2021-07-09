https://ria.ru/20210709/fbk-1740632261.html

Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией

Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией - РИА Новости, 09.07.2021

Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией

Защита "Фонда борьбы с коррупцией"* обжаловала решение Мосгорсуда о его признании экстремистской организацией и запрете в России, сообщил адвокат Иван Павлов. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T16:06

2021-07-09T16:06

2021-07-09T16:12

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происшествия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Защита "Фонда борьбы с коррупцией"* обжаловала решение Мосгорсуда о его признании экстремистской организацией и запрете в России, сообщил адвокат Иван Павлов."Сегодня мы, адвокаты и юристы, представлявшие в суде интересы ФБК*, подали апелляцию на решение Мосгорсуда", - написал адвокат в своем Telegram-канале.Жалобу предстоит рассмотреть находящемуся в Москве Первому апелляционному суду общей юрисдикции.Ранее Мосгорсуд признал экстремистскими организациями ФБК* и "Фонд защиты прав граждан"**, а также запретил деятельность общественного движения "Штабы Навального". Решение о запрете, как отмечалось в определении, подлежит немедленному исполнению.По оценке прокуратуры, ФБК* и две другие связанные с Алексеем Навальным структуры создавали условия для "цветной революции", регулярно устраивая несанкционированные акции, которые заканчивались массовыми беспорядками с участием подростков.Защита называла доводы прокуратуры необоснованными: по словам адвоката Ивана Павлова, сменяемость власти – базовый конституционный принцип, понятие "цветная революция" не юридическое и не может служить аргументом в таком споре, а право на мирные собрания также закреплено в Конституции.Экстремистский статус сделает работу ФБК* в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании этой организации должны будут подчеркивать, что она запрещена, отмечали опрошенные РИА Новости эксперты. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.**Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210629/peskov-1739140824.html

https://ria.ru/20210629/turtsiya-1739139537.html

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москва, россия, фонд борьбы с коррупцией, происшествия