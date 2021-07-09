https://ria.ru/20210709/ermakov-1740640420.html
СК попросил арестовать главу егорьевского отделения МВД
СК попросил арестовать главу егорьевского отделения МВД - РИА Новости, 09.07.2021
СК попросил арестовать главу егорьевского отделения МВД
Следствие просит арестовать начальника отдела полиции подмосковного Егорьевска Олега Ермакова по обвинению в покушении на убийство, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T16:38
2021-07-09T16:38
2021-07-09T16:53
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следствие просит арестовать начальника отдела полиции подмосковного Егорьевска Олега Ермакова по обвинению в покушении на убийство, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая."В адрес суда поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 08 сентября 2021 года, в отношении Ермакова О.Б., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30 п. "а, ж, з" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), трудоустроенного в должности начальника ОМВД России по г.о. Егорьевску ГУ МВД России по Московской области", - сказала она.По ее словам, также следствие просит арестовать оперуполномоченного 4 управления ОЭБиПК ГУ МВД России по Москве А.О. Ермакова по аналогичному обвинению.По данным суда, им вменяется подготовка к убийству двух и более лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму.
https://ria.ru/20210708/kompensatsiya-1740485482.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
СК попросил арестовать главу егорьевского отделения МВД
16:38 09.07.2021 (обновлено: 16:53 09.07.2021)
СК попросил арестовать главу егорьевского ОМВД Ермакова по обвинению в покушении на убийство