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СК попросил арестовать главу егорьевского отделения МВД
СК попросил арестовать главу егорьевского отделения МВД - РИА Новости, 09.07.2021
СК попросил арестовать главу егорьевского отделения МВД
Следствие просит арестовать начальника отдела полиции подмосковного Егорьевска Олега Ермакова по обвинению в покушении на убийство, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T16:38
2021-07-09T16:53
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следствие просит арестовать начальника отдела полиции подмосковного Егорьевска Олега Ермакова по обвинению в покушении на убийство, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая."В адрес суда поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 08 сентября 2021 года, в отношении Ермакова О.Б., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30 п. "а, ж, з" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), трудоустроенного в должности начальника ОМВД России по г.о. Егорьевску ГУ МВД России по Московской области", - сказала она.По ее словам, также следствие просит арестовать оперуполномоченного 4 управления ОЭБиПК ГУ МВД России по Москве А.О. Ермакова по аналогичному обвинению.По данным суда, им вменяется подготовка к убийству двух и более лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму.
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следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
СК попросил арестовать главу егорьевского отделения МВД
16:38 09.07.2021 (обновлено: 16:53 09.07.2021)
 
© Фото : Официальный сайт городского округа ЕгорьевПолковник полиции Ермаков Олег Борисович
Полковник полиции Ермаков Олег Борисович - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Фото : Официальный сайт городского округа Егорьев

СК попросил арестовать главу егорьевского ОМВД Ермакова по обвинению в покушении на убийство

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следствие просит арестовать начальника отдела полиции подмосковного Егорьевска Олега Ермакова по обвинению в покушении на убийство, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
"В адрес суда поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 08 сентября 2021 года, в отношении Ермакова О.Б., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30 п. "а, ж, з" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), трудоустроенного в должности начальника ОМВД России по г.о. Егорьевску ГУ МВД России по Московской области", - сказала она.
По ее словам, также следствие просит арестовать оперуполномоченного 4 управления ОЭБиПК ГУ МВД России по Москве А.О. Ермакова по аналогичному обвинению.
По данным суда, им вменяется подготовка к убийству двух и более лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму.
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Следственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
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