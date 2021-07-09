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Жительница Саратовской области нашла возле дома пакет с новорожденным
Жительница Саратовской области нашла возле дома пакет с новорожденным - РИА Новости, 09.07.2021
Жительница Саратовской области нашла возле дома пакет с новорожденным
Следователи проводят проверку по факту обнаружения новорожденного мальчика в пакете возле дома в городе Энгельсе Саратовской области, сообщило региональное... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T18:28
2021-07-09T18:28
2021-07-09T18:42
россия
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
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саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту обнаружения новорожденного мальчика в пакете возле дома в городе Энгельсе Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ."Девятого июля в утреннее время прохожая, следуя по участку местности неподалеку от дома №95А по улице Фридриха Энгельса в городе Энгельсе, услышала плач ребенка. Направившись в сторону, откуда доносился звук, она обнаружила пакет, в котором находился новорожденный мальчик. Женщина сразу же позвонила в единую службу "112", - говорится в сообщении.Врачи доставили малыша в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.Следователи СК проводят осмотр места происшествия и выясняют все обстоятельства, в том числе устанавливают мать мальчика, добавили в ведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20210520/rebenok-1733194534.html
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россия, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), энгельс, саратовская область, происшествия
Жительница Саратовской области нашла возле дома пакет с новорожденным
18:28 09.07.2021 (обновлено: 18:42 09.07.2021)
Жительница Энгельса нашла возле дома новорожденного мальчика в пакете