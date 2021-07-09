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Жительница Саратовской области нашла возле дома пакет с новорожденным

Жительница Саратовской области нашла возле дома пакет с новорожденным - РИА Новости, 09.07.2021

Жительница Саратовской области нашла возле дома пакет с новорожденным

Следователи проводят проверку по факту обнаружения новорожденного мальчика в пакете возле дома в городе Энгельсе Саратовской области, сообщило региональное... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T18:28

2021-07-09T18:28

2021-07-09T18:42

россия

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

энгельс

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту обнаружения новорожденного мальчика в пакете возле дома в городе Энгельсе Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ."Девятого июля в утреннее время прохожая, следуя по участку местности неподалеку от дома №95А по улице Фридриха Энгельса в городе Энгельсе, услышала плач ребенка. Направившись в сторону, откуда доносился звук, она обнаружила пакет, в котором находился новорожденный мальчик. Женщина сразу же позвонила в единую службу "112", - говорится в сообщении.Врачи доставили малыша в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.Следователи СК проводят осмотр места происшествия и выясняют все обстоятельства, в том числе устанавливают мать мальчика, добавили в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/rebenok-1733194534.html

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россия, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), энгельс, саратовская область, происшествия