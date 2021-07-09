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На экзаменах ГИБДД планируют глушить мобильники
На экзаменах ГИБДД планируют глушить мобильники - РИА Новости, 09.07.2021
На экзаменах ГИБДД планируют глушить мобильники
МВД РФ может начать глушить мобильные, Wi-Fi и Bluetooth на теоретической части экзаменов на водительские права, сообщили РИА Новости в министерстве. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:02
2021-07-09T13:02
2021-07-09T13:02
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. МВД РФ может начать глушить мобильные, Wi-Fi и Bluetooth на теоретической части экзаменов на водительские права, сообщили РИА Новости в министерстве.Как говорится в ответе МВД РФ на соответствующий запрос агентства, новация может быть введена "в целях исключения фактов вмешательства посторонних лиц при проведении теоретических экзаменов".Предполагается использовать оборудование, "блокирующего беспроводные устройства передачи данных: мобильных телефонов, WiFi-устройств, гарнитур Bluetooth и иных беспроводных устройств, обеспечивающих передачу голосовых, фото- и видеоданных".
https://radiosputnik.ria.ru/20210701/gibdd-1739387734.html
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
На экзаменах ГИБДД планируют глушить мобильники
МВД планирует начать глушить мобильные на теоретической части экзаменов на водительские права