https://ria.ru/20210709/ekonomika-1740532101.html

Власти рассказали, когда экономика вернется на докризисный уровень

Власти рассказали, когда экономика вернется на докризисный уровень - РИА Новости, 09.07.2021

Власти рассказали, когда экономика вернется на докризисный уровень

Минэкономразвития ожидает возвращения экономики на докризисный уровень в июле текущего года, сообщил журналистам представитель министерства. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T01:30

2021-07-09T01:30

2021-07-09T01:30

россия

мэр

экономика

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Минэкономразвития ожидает возвращения экономики на докризисный уровень в июле текущего года, сообщил журналистам представитель министерства.Министерство в четверг направило в регионы письмо с промежуточным вариантом среднесрочного прогноза социально-экономического развития на текущий год и предстоящую трехлетку. Документ имеется в распоряжении РИА Новости, его подлинность подтвердили в министерстве. В письме отражены показатели прогноза в его базовой версии."Мы понимаем, что старые сценарные условия у нас формировались в марте на основе данных за январь-февраль, и сейчас у нас на руках данные марта-мая, мы видим, что экономика восстанавливается быстрее наших ожиданий. ВВП в мае на 0,3% ниже допандемийного уровня четвертого квартала 2019 года. Ожидаем выхода на докризисный уровень уже в текущем месяце", - сказал представитель министерства.В Минэкономразвития добавили, что потенциал восстановления экономики РФ еще не исчерпан, в пользу чего говорит, в том числе, позитивная динамика инвестиций в основной капитал (рост на 2% в годовом выражении в первом квартале 2021 года).Согласно промежуточным параметрам прогноза социально-экономического развития, рост ВВП РФ в текущем году составит 3,8% (в апрельской версии прогноза - 2,9%)."Оперативные индикаторы за апрель-май говорят о том, что по итогам второго квартала мы увидим очень сильные данные по инвестициям", - добавили в МЭР.

https://ria.ru/20210708/investitsii-1740102499.html

россия

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россия, мэр, экономика