Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210709/ekonomika-1740532101.html
Власти рассказали, когда экономика вернется на докризисный уровень
Власти рассказали, когда экономика вернется на докризисный уровень - РИА Новости, 09.07.2021
Власти рассказали, когда экономика вернется на докризисный уровень
Минэкономразвития ожидает возвращения экономики на докризисный уровень в июле текущего года, сообщил журналистам представитель министерства. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T01:30
2021-07-09T01:30
россия
мэр
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_df52de5a0c4bbf4aca5d11f2311c3021.jpg
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Минэкономразвития ожидает возвращения экономики на докризисный уровень в июле текущего года, сообщил журналистам представитель министерства.Министерство в четверг направило в регионы письмо с промежуточным вариантом среднесрочного прогноза социально-экономического развития на текущий год и предстоящую трехлетку. Документ имеется в распоряжении РИА Новости, его подлинность подтвердили в министерстве. В письме отражены показатели прогноза в его базовой версии."Мы понимаем, что старые сценарные условия у нас формировались в марте на основе данных за январь-февраль, и сейчас у нас на руках данные марта-мая, мы видим, что экономика восстанавливается быстрее наших ожиданий. ВВП в мае на 0,3% ниже допандемийного уровня четвертого квартала 2019 года. Ожидаем выхода на докризисный уровень уже в текущем месяце", - сказал представитель министерства.В Минэкономразвития добавили, что потенциал восстановления экономики РФ еще не исчерпан, в пользу чего говорит, в том числе, позитивная динамика инвестиций в основной капитал (рост на 2% в годовом выражении в первом квартале 2021 года).Согласно промежуточным параметрам прогноза социально-экономического развития, рост ВВП РФ в текущем году составит 3,8% (в апрельской версии прогноза - 2,9%)."Оперативные индикаторы за апрель-май говорят о том, что по итогам второго квартала мы увидим очень сильные данные по инвестициям", - добавили в МЭР.
https://ria.ru/20210708/investitsii-1740102499.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_485276d9f1d04e2c72c16d69dba553be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мэр, экономика
Власти рассказали, когда экономика вернется на докризисный уровень
01:30 09.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков

Власти ожидают возвращения экономики на докризисный уровень в июле текущего года

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Минэкономразвития ожидает возвращения экономики на докризисный уровень в июле текущего года, сообщил журналистам представитель министерства.
Министерство в четверг направило в регионы письмо с промежуточным вариантом среднесрочного прогноза социально-экономического развития на текущий год и предстоящую трехлетку. Документ имеется в распоряжении РИА Новости, его подлинность подтвердили в министерстве. В письме отражены показатели прогноза в его базовой версии.
"Мы понимаем, что старые сценарные условия у нас формировались в марте на основе данных за январь-февраль, и сейчас у нас на руках данные марта-мая, мы видим, что экономика восстанавливается быстрее наших ожиданий. ВВП в мае на 0,3% ниже допандемийного уровня четвертого квартала 2019 года. Ожидаем выхода на докризисный уровень уже в текущем месяце", - сказал представитель министерства.
В Минэкономразвития добавили, что потенциал восстановления экономики РФ еще не исчерпан, в пользу чего говорит, в том числе, позитивная динамика инвестиций в основной капитал (рост на 2% в годовом выражении в первом квартале 2021 года).
Международный инвестиционный форум Сочи-2015. День первый - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 08:00
В первых рядах: Россия собрала иностранные инвестиции
Согласно промежуточным параметрам прогноза социально-экономического развития, рост ВВП РФ в текущем году составит 3,8% (в апрельской версии прогноза - 2,9%).
"Оперативные индикаторы за апрель-май говорят о том, что по итогам второго квартала мы увидим очень сильные данные по инвестициям", - добавили в МЭР.
 
РоссияМЭРЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:15У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
16:15В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки
16:14Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
16:09Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
16:08США внесли в черный список три российские компании
16:08Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
16:06Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией
16:04Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать
16:04Путину доверяют 64,6 процентов россиян, показал опрос
16:01Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
15:57Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
15:49В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли прививаться при сезонной аллергии
15:46Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой
15:42В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста
15:42ЦБ заявил о резком росте числа краж денег через банкоматы
15:39Кибермошенники похитили у клиентов банков почти три миллиарда рублей
15:31Президент Афганистана прибыл на авиабазу Баграм
15:30"Когда закончится пандемия": далай-лама дал новое обещание человечеству
15:26В WhatsApp исчезнет особенность, которая раздражает многих
15:25Герман-младший представил свой фильм "Дело" на Каннском фестивале
Лента новостейМолния