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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210709/eek-1740646643.html
В ЕЕК высказались о новом главе Израиля
В ЕЕК высказались о новом главе Израиля - РИА Новости, 09.07.2021
В ЕЕК высказались о новом главе Израиля
Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор выразил надежду на то, что новый президент Израиля Ицхак Герцог осведомлен о проблемах... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T21:30
2021-07-09T21:30
религия и мировоззрение
мириам перец
вячеслав моше кантор
ицхак герцог
кнессет израиля
европа
израиль
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор выразил надежду на то, что новый президент Израиля Ицхак Герцог осведомлен о проблемах еврейской общины в Европе и продолжит сотрудничество с европейской диаспорой.“Мы знаем, что как сын еврейского иммигранта, прибывшего в Израиль из Ирландии, избранный президент Герцог хорошо осведомлен о реальном положении дел и проблемах европейского еврейства. Мы не сомневаемся, что он продолжит тесное сотрудничество с евреями Европы”, - сказал он РИА Новости в пятницу.Герцог был приведен к присяге в качестве 11-го президента Израиля на специальном торжественном заседании кнессета 7 июля.Получив самое большое за всю историю число голосов депутатов Кнессета в пользу избрания его президентом страны, Ицхак Герцог продемонстрировал свою открытость и связь со всеми слоями израильского общества, уверен Кантор. “Это человек, который всегда стремился к консенсусу и единству, и мы уверены, что он будет использовать эти ценные качества характера, служа Израилю и еврейскому народу в своей новой роли”, - добавил глава ЕЕК.Ицхак Герцог был избран на должность президента депутатами Кнессета 2 июня, за него проголосовали 87 парламентариев, а за его единственного конкурента лауреата Премии Израиля Мирьям Перец - 26. Выборы проходили путем тайного голосования.Срок полномочий главы государства составляет семь лет. В Израиле, который является парламентской республикой, обязанности президента носят церемониальный и формальный характер, а реальная власть сосредоточена в руках премьера-министра. В частности, президент открывает первое заседание нового созыва кнессета, поручает члену Кнессета сформировать новое правительство, принимает верительные грамоты от иностранных послов, подписывает соглашения и законы, принятые высшим законодательным органом.
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мириам перец, вячеслав моше кантор, ицхак герцог, кнессет израиля, европа, израиль, в мире

В ЕЕК высказались о новом главе Израиля

21:30 09.07.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгрессаПрезидент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме
Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгресса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор выразил надежду на то, что новый президент Израиля Ицхак Герцог осведомлен о проблемах еврейской общины в Европе и продолжит сотрудничество с европейской диаспорой.
“Мы знаем, что как сын еврейского иммигранта, прибывшего в Израиль из Ирландии, избранный президент Герцог хорошо осведомлен о реальном положении дел и проблемах европейского еврейства. Мы не сомневаемся, что он продолжит тесное сотрудничество с евреями Европы”, - сказал он РИА Новости в пятницу.
Герцог был приведен к присяге в качестве 11-го президента Израиля на специальном торжественном заседании кнессета 7 июля.
Получив самое большое за всю историю число голосов депутатов Кнессета в пользу избрания его президентом страны, Ицхак Герцог продемонстрировал свою открытость и связь со всеми слоями израильского общества, уверен Кантор. “Это человек, который всегда стремился к консенсусу и единству, и мы уверены, что он будет использовать эти ценные качества характера, служа Израилю и еврейскому народу в своей новой роли”, - добавил глава ЕЕК.
Ицхак Герцог был избран на должность президента депутатами Кнессета 2 июня, за него проголосовали 87 парламентариев, а за его единственного конкурента лауреата Премии Израиля Мирьям Перец - 26. Выборы проходили путем тайного голосования.
Срок полномочий главы государства составляет семь лет.
В Израиле, который является парламентской республикой, обязанности президента носят церемониальный и формальный характер, а реальная власть сосредоточена в руках премьера-министра. В частности, президент открывает первое заседание нового созыва кнессета, поручает члену Кнессета сформировать новое правительство, принимает верительные грамоты от иностранных послов, подписывает соглашения и законы, принятые высшим законодательным органом.
Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 18:01Религия и мировоззрение
Польша одобряет кражу имущества у потомков жертв нацизма, заявили в ЕЕК
 
Религия и мировоззрениеМириам ПерецВячеслав Моше КанторИцхак ГерцогКнессет ИзраиляЕвропаИзраильВ мире
 
 
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