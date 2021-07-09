https://ria.ru/20210709/eek-1740646643.html

В ЕЕК высказались о новом главе Израиля

В ЕЕК высказались о новом главе Израиля - РИА Новости, 09.07.2021

В ЕЕК высказались о новом главе Израиля

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор выразил надежду на то, что новый президент Израиля Ицхак Герцог осведомлен о проблемах... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T21:30

2021-07-09T21:30

2021-07-09T21:30

религия и мировоззрение

мириам перец

вячеслав моше кантор

ицхак герцог

кнессет израиля

европа

израиль

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор выразил надежду на то, что новый президент Израиля Ицхак Герцог осведомлен о проблемах еврейской общины в Европе и продолжит сотрудничество с европейской диаспорой.“Мы знаем, что как сын еврейского иммигранта, прибывшего в Израиль из Ирландии, избранный президент Герцог хорошо осведомлен о реальном положении дел и проблемах европейского еврейства. Мы не сомневаемся, что он продолжит тесное сотрудничество с евреями Европы”, - сказал он РИА Новости в пятницу.Герцог был приведен к присяге в качестве 11-го президента Израиля на специальном торжественном заседании кнессета 7 июля.Получив самое большое за всю историю число голосов депутатов Кнессета в пользу избрания его президентом страны, Ицхак Герцог продемонстрировал свою открытость и связь со всеми слоями израильского общества, уверен Кантор. “Это человек, который всегда стремился к консенсусу и единству, и мы уверены, что он будет использовать эти ценные качества характера, служа Израилю и еврейскому народу в своей новой роли”, - добавил глава ЕЕК.Ицхак Герцог был избран на должность президента депутатами Кнессета 2 июня, за него проголосовали 87 парламентариев, а за его единственного конкурента лауреата Премии Израиля Мирьям Перец - 26. Выборы проходили путем тайного голосования.Срок полномочий главы государства составляет семь лет. В Израиле, который является парламентской республикой, обязанности президента носят церемониальный и формальный характер, а реальная власть сосредоточена в руках премьера-министра. В частности, президент открывает первое заседание нового созыва кнессета, поручает члену Кнессета сформировать новое правительство, принимает верительные грамоты от иностранных послов, подписывает соглашения и законы, принятые высшим законодательным органом.

https://ria.ru/20210701/zakon-1739462097.html

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мириам перец, вячеслав моше кантор, ицхак герцог, кнессет израиля, европа, израиль, в мире