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Число госпитализированных после ДТП с автобусом в Сочи выросло до 13

Число госпитализированных после ДТП с автобусом в Сочи выросло до 13 - РИА Новости, 09.07.2021

Число госпитализированных после ДТП с автобусом в Сочи выросло до 13

Количество госпитализированных после ДТП в Сочи выросло до 13, среди них трое детей, сообщил мэр Алексей Копайгородский. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T11:59

2021-07-09T11:59

2021-07-09T12:00

алексей копайгородский

сочи

происшествия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Количество госпитализированных после ДТП в Сочи выросло до 13, среди них трое детей, сообщил мэр Алексей Копайгородский."По предварительным данным, госпитализированы 13 человек, 10 взрослых доставлены в городскую больницу №4. К сожалению, среди пострадавших есть и дети, троим несовершеннолетним оказывают своевременную медицинскую помощь в детской больнице курорта", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.Утром в пятницу в поселке Барановка Хостинского района Сочи произошла авария с участием рейсового автобуса, в котором находились 30 человек. По предварительным данным полиции, водитель автобуса Hyundai County не справился с управлением, столкнулся с Hyundai Porter и съехал в кювет.

сочи

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей копайгородский, сочи, происшествия