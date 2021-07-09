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Число госпитализированных после ДТП с автобусом в Сочи выросло до 13
Число госпитализированных после ДТП с автобусом в Сочи выросло до 13 - РИА Новости, 09.07.2021
Число госпитализированных после ДТП с автобусом в Сочи выросло до 13
Количество госпитализированных после ДТП в Сочи выросло до 13, среди них трое детей, сообщил мэр Алексей Копайгородский. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T11:59
2021-07-09T11:59
2021-07-09T12:00
алексей копайгородский
сочи
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Количество госпитализированных после ДТП в Сочи выросло до 13, среди них трое детей, сообщил мэр Алексей Копайгородский."По предварительным данным, госпитализированы 13 человек, 10 взрослых доставлены в городскую больницу №4. К сожалению, среди пострадавших есть и дети, троим несовершеннолетним оказывают своевременную медицинскую помощь в детской больнице курорта", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.Утром в пятницу в поселке Барановка Хостинского района Сочи произошла авария с участием рейсового автобуса, в котором находились 30 человек. По предварительным данным полиции, водитель автобуса Hyundai County не справился с управлением, столкнулся с Hyundai Porter и съехал в кювет.
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РИА Новости
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алексей копайгородский, сочи, происшествия
Число госпитализированных после ДТП с автобусом в Сочи выросло до 13
11:59 09.07.2021 (обновлено: 12:00 09.07.2021)
Число госпитализированных после ДТП с автобусом в Сочи выросло до 13, среди них трое детей
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Количество госпитализированных после ДТП в Сочи
выросло до 13, среди них трое детей, сообщил мэр Алексей Копайгородский
.
"По предварительным данным, госпитализированы 13 человек, 10 взрослых доставлены в городскую больницу №4. К сожалению, среди пострадавших есть и дети, троим несовершеннолетним оказывают своевременную медицинскую помощь в детской больнице курорта", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.
Утром в пятницу в поселке Барановка Хостинского района Сочи произошла авария с участием рейсового автобуса, в котором находились 30 человек. По предварительным данным полиции, водитель автобуса Hyundai County не справился с управлением, столкнулся с Hyundai Porter и съехал в кювет.