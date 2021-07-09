Киев выдвинул ультиматум для переговоров по Донбассу
23:18 09.07.2021 (обновлено: 00:45 10.07.2021)
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
Киев отказался участвовать в переговорах по Донбассу из-за делегата от ДНР
"Ее (Пирогову. — Прим. ред.) приводят ради провокаций. Наша позиция очень проста: мы говорим, что переговоры будут продолжаться, когда перестанут ее приводить", — заявил Казанский в эфире телеканала "Наш".
Киев не первый раз просит исключить Пирогову, в апреле об этом говорил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. В ДНР требовали от украинской стороны отказаться от подобных методов и соблюдать принятые на встречах решения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Киев не усугублять ситуацию в Донбассе и "сделать все, чтобы реализовать Минские соглашения".
О саботаже переговоров ТКГ со стороны Киева неоднократно говорил и полпред России Борис Грызлов. В сентябре украинская сторона выступила против ведения протокола заседания, а также аудио- и видеофиксации, а в октябре отказалась рассмотреть проект дорожной карты по урегулированию в Донбассе. Деструктивная позиция Украины на заседаниях трехсторонней контактной группы говорит о том, что Киев хочет разорвать отношения с Донбассом, считает Грызлов.
Ситуация в Донбассе
Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
Минские соглашения подписали 12 февраля 2015-го. Они подразумевают вывод всех вооруженных формирований с территории Донбасса, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины. Однако Киев постоянно затягивает выполнение Минских соглашений и выдвигает противоречащие им идеи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что украинские власти делают все возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств по выполнению соглашений.