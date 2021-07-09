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Киев выдвинул ультиматум для переговоров по Донбассу
Киев выдвинул ультиматум для переговоров по Донбассу - РИА Новости, 10.07.2021
Киев выдвинул ультиматум для переговоров по Донбассу
Киев не будет вести переговоры в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, пока в них участвует представительница со стороны самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-09T23:18
2021-07-10T00:45
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
наши
украина
в мире
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Киев не будет вести переговоры в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, пока в них участвует представительница со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Майя Пирогова. Об этом заявил член украинской делегации Денис Казанский.Ранее по этой причине представители Киева покинули заседание во время отчета политической подгруппы. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР обвинили Украину в срыве переговоров."Ее (Пирогову. — Прим. ред.) приводят ради провокаций. Наша позиция очень проста: мы говорим, что переговоры будут продолжаться, когда перестанут ее приводить", — заявил Казанский в эфире телеканала "Наш".Киев не первый раз просит исключить Пирогову, в апреле об этом говорил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. В ДНР требовали от украинской стороны отказаться от подобных методов и соблюдать принятые на встречах решения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Киев не усугублять ситуацию в Донбассе и "сделать все, чтобы реализовать Минские соглашения".О саботаже переговоров ТКГ со стороны Киева неоднократно говорил и полпред России Борис Грызлов. В сентябре украинская сторона выступила против ведения протокола заседания, а также аудио- и видеофиксации, а в октябре отказалась рассмотреть проект дорожной карты по урегулированию в Донбассе. Деструктивная позиция Украины на заседаниях трехсторонней контактной группы говорит о том, что Киев хочет разорвать отношения с Донбассом, считает Грызлов.Ситуация в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.Минские соглашения подписали 12 февраля 2015-го. Они подразумевают вывод всех вооруженных формирований с территории Донбасса, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины. Однако Киев постоянно затягивает выполнение Минских соглашений и выдвигает противоречащие им идеи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что украинские власти делают все возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств по выполнению соглашений.
https://radiosputnik.ria.ru/20210331/gryzlov-1603700174.html
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донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, наши, украина, в мире
Киев выдвинул ультиматум для переговоров по Донбассу
23:18 09.07.2021 (обновлено: 00:45 10.07.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Киев отказался участвовать в переговорах по Донбассу из-за делегата от ДНР

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Киев не будет вести переговоры в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, пока в них участвует представительница со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Майя Пирогова. Об этом заявил член украинской делегации Денис Казанский.
Ранее по этой причине представители Киева покинули заседание во время отчета политической подгруппы. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР обвинили Украину в срыве переговоров.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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Грызлов заявил, что репутация Украины на переговорах "близится к нулю"
"Ее (Пирогову. — Прим. ред.) приводят ради провокаций. Наша позиция очень проста: мы говорим, что переговоры будут продолжаться, когда перестанут ее приводить", — заявил Казанский в эфире телеканала "Наш".
Киев не первый раз просит исключить Пирогову, в апреле об этом говорил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. В ДНР требовали от украинской стороны отказаться от подобных методов и соблюдать принятые на встречах решения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Киев не усугублять ситуацию в Донбассе и "сделать все, чтобы реализовать Минские соглашения".
О саботаже переговоров ТКГ со стороны Киева неоднократно говорил и полпред России Борис Грызлов. В сентябре украинская сторона выступила против ведения протокола заседания, а также аудио- и видеофиксации, а в октябре отказалась рассмотреть проект дорожной карты по урегулированию в Донбассе. Деструктивная позиция Украины на заседаниях трехсторонней контактной группы говорит о том, что Киев хочет разорвать отношения с Донбассом, считает Грызлов.

Ситуация в Донбассе

Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
Минские соглашения подписали 12 февраля 2015-го. Они подразумевают вывод всех вооруженных формирований с территории Донбасса, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины. Однако Киев постоянно затягивает выполнение Минских соглашений и выдвигает противоречащие им идеи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что украинские власти делают все возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств по выполнению соглашений.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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