https://ria.ru/20210709/donbass-1740677885.html

В ЛНР узнали о готовящихся провокациях со стороны украинских военных

В ЛНР узнали о готовящихся провокациях со стороны украинских военных - РИА Новости, 09.07.2021

В ЛНР узнали о готовящихся провокациях со стороны украинских военных

Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики получила информацию о готовящихся украинскими силовиками провокациях на линии соприкосновения в РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T20:06

2021-07-09T20:06

2021-07-09T20:06

ситуация в днр и лнр

донбасс

луганская народная республика

вооруженные силы украины

генеральная прокуратура рф

в мире

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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики получила информацию о готовящихся украинскими силовиками провокациях на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила на брифинге в пятницу представитель ведомства Инна Семенова.Ранее Народная милиция ЛНР заявила о резком обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе и шестнадцати обстрелах за неделю со стороны ВС Украины, в результате одного из которых была ранена мирная жительница республики."На "горячую линию" Генеральной прокуратуры ЛНР поступил звонок от военнослужащего 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Заявитель рассказал, что 128-я бригада готовит провокацию в отношении Народной милиции ЛНР с использованием тяжелого вооружения", - заявила Семенова.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.

https://ria.ru/20210709/donbass-1740551657.html

донбасс

луганская народная республика

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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, в мире