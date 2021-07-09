https://ria.ru/20210709/donbass-1740677885.html
В ЛНР узнали о готовящихся провокациях со стороны украинских военных
В ЛНР узнали о готовящихся провокациях со стороны украинских военных - РИА Новости, 09.07.2021
В ЛНР узнали о готовящихся провокациях со стороны украинских военных
Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики получила информацию о готовящихся украинскими силовиками провокациях на линии соприкосновения в РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T20:06
2021-07-09T20:06
2021-07-09T20:06
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
генеральная прокуратура рф
в мире
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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики получила информацию о готовящихся украинскими силовиками провокациях на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила на брифинге в пятницу представитель ведомства Инна Семенова.Ранее Народная милиция ЛНР заявила о резком обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе и шестнадцати обстрелах за неделю со стороны ВС Украины, в результате одного из которых была ранена мирная жительница республики."На "горячую линию" Генеральной прокуратуры ЛНР поступил звонок от военнослужащего 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Заявитель рассказал, что 128-я бригада готовит провокацию в отношении Народной милиции ЛНР с использованием тяжелого вооружения", - заявила Семенова.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://ria.ru/20210709/donbass-1740551657.html
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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, в мире
В ЛНР узнали о готовящихся провокациях со стороны украинских военных
В ЛНР получили информацию о готовящихся провокациях со стороны ВС Украины в Донбассе