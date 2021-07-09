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В ЛНР узнали о готовящихся провокациях со стороны украинских военных
В ЛНР узнали о готовящихся провокациях со стороны украинских военных - РИА Новости, 09.07.2021
В ЛНР узнали о готовящихся провокациях со стороны украинских военных
Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики получила информацию о готовящихся украинскими силовиками провокациях на линии соприкосновения в РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T20:06
2021-07-09T20:06
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
генеральная прокуратура рф
в мире
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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики получила информацию о готовящихся украинскими силовиками провокациях на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила на брифинге в пятницу представитель ведомства Инна Семенова.Ранее Народная милиция ЛНР заявила о резком обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе и шестнадцати обстрелах за неделю со стороны ВС Украины, в результате одного из которых была ранена мирная жительница республики."На "горячую линию" Генеральной прокуратуры ЛНР поступил звонок от военнослужащего 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Заявитель рассказал, что 128-я бригада готовит провокацию в отношении Народной милиции ЛНР с использованием тяжелого вооружения", - заявила Семенова.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, в мире
В ЛНР узнали о готовящихся провокациях со стороны украинских военных
20:06 09.07.2021
 
© РИА Новости / Олеся ПотаповаТактические военные учения в ЛНР
Тактические военные учения в ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Олеся Потапова

В ЛНР получили информацию о готовящихся провокациях со стороны ВС Украины в Донбассе

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики получила информацию о готовящихся украинскими силовиками провокациях на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила на брифинге в пятницу представитель ведомства Инна Семенова.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о резком обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе и шестнадцати обстрелах за неделю со стороны ВС Украины, в результате одного из которых была ранена мирная жительница республики.
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
Вчера, 09:40
В ЛНР заявили о шести обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
"На "горячую линию" Генеральной прокуратуры ЛНР поступил звонок от военнослужащего 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Заявитель рассказал, что 128-я бригада готовит провокацию в отношении Народной милиции ЛНР с использованием тяжелого вооружения", - заявила Семенова.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура РФВ мире
 
 
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