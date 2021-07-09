Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210709/donbass-1740655083.html
В ЛНР заявили о резком обострении ситуации у линии соприкосновения
В ЛНР заявили о резком обострении ситуации у линии соприкосновения - РИА Новости, 09.07.2021
В ЛНР заявили о резком обострении ситуации у линии соприкосновения
Ситуация у линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась, заявил в пятницу журналистам начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T17:51
2021-07-09T17:51
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_b4bfb631daef2a3ce1f4286bdea947ab.jpg
ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Ситуация у линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась, заявил в пятницу журналистам начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.В ЛНР ранее заявили, что с 26 июня по 2 июля зафиксировали пять обстрелов со стороны украинских силовиков."За истекшие сутки обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Противник шесть раз обстрелял районы населенных пунктов республики, использовав при этом вооружение, запрещенное минскими соглашениям, которое согласно соглашению от 29 сентября 2015 года должно быть отведено на 15 километров от линии боевого соприкосновения и содержаться в местах хранения", - заявил Лещенко.Он уточнил, что за прошедшую неделю со стороны украинских силовиков зафиксировано 16 нарушений перемирия. По его словам, украинские силовики открывали огонь из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении подконтрольных ЛНР населенных пунктов Желобок, Донецкий, Сокольники, Золотое-5 и Калиновка.Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://ria.ru/20210708/donbass-1740501972.html
https://ria.ru/20210708/obstrel-1740453520.html
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_7f0c11d7c41453e6566085eb499a8fdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, в мире
В ЛНР заявили о резком обострении ситуации у линии соприкосновения
17:51 09.07.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников

Начальник управления Народной милиции ЛНР Лещенко заявил об обострении ситуации в Донбассе

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Ситуация у линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась, заявил в пятницу журналистам начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.
В ЛНР ранее заявили, что с 26 июня по 2 июля зафиксировали пять обстрелов со стороны украинских силовиков.
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 18:48
ЛНР зафиксировала тяжелое вооружение силовиков в Рубежном
"За истекшие сутки обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Противник шесть раз обстрелял районы населенных пунктов республики, использовав при этом вооружение, запрещенное минскими соглашениям, которое согласно соглашению от 29 сентября 2015 года должно быть отведено на 15 километров от линии боевого соприкосновения и содержаться в местах хранения", - заявил Лещенко.
Он уточнил, что за прошедшую неделю со стороны украинских силовиков зафиксировано 16 нарушений перемирия. По его словам, украинские силовики открывали огонь из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении подконтрольных ЛНР населенных пунктов Желобок, Донецкий, Сокольники, Золотое-5 и Калиновка.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 15:28
В ЛНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле поселка
 
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Спасатели обследовали побережье в районе крушения Ан-26 на Камчатке
07:33Ученый объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге
07:30В Афганистане четверо полицейских погибли в столкновениях с талибами*
07:14В Киеве заявили о внезапном отказе британцев оснастить украинские катера
07:10Эксперт подсчитал "честный" курс рубля без валютных операций Минфина
06:53Художники рассказывают о прошлом Тамани на выставке "De Profundis"
06:32СМИ: российская подлодка следила за авианосной группой ВМС Британии
06:00Далай-лама ответил на вопрос о вакцинах от COVID-19
05:48Власти Кубани пригрозили непривитым туристам штрафом в 30 тысяч рублей
04:55В Нигерии в результате нападения погибли не менее 42 человек
04:31В ООН изучают письмо от Гаити с просьбой направить войска
04:09Россиянам объяснили, что будет, если купаться в запрещенных местах
04:04Ученый рассказал, как много раз большинство пациентов болеют COVID-19
03:59На Украине пожаловались на "зерновое проклятие"
03:40В Афганистане сообщили о содержащихся в тюрьмах россиянах
03:18Эксперт объяснил, что говорит о вас чек из магазина
03:07"Роскосмос" предложил создать на Марсе АЭС
03:05Шеф-повар рассказал, что Мишустин ел в Екатеринбурге
03:00Власти Гаити попросили ООН направить в страну войска
03:00Хозяев квартир хотят наказывать за поведение гостей и арендаторов
Лента новостейМолния