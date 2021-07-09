https://ria.ru/20210709/donbass-1740655083.html

В ЛНР заявили о резком обострении ситуации у линии соприкосновения

В ЛНР заявили о резком обострении ситуации у линии соприкосновения - РИА Новости, 09.07.2021

В ЛНР заявили о резком обострении ситуации у линии соприкосновения

Ситуация у линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась, заявил в пятницу журналистам начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T17:51

2021-07-09T17:51

2021-07-09T17:51

ситуация в днр и лнр

донбасс

луганская народная республика

в мире

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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Ситуация у линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась, заявил в пятницу журналистам начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.В ЛНР ранее заявили, что с 26 июня по 2 июля зафиксировали пять обстрелов со стороны украинских силовиков."За истекшие сутки обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Противник шесть раз обстрелял районы населенных пунктов республики, использовав при этом вооружение, запрещенное минскими соглашениям, которое согласно соглашению от 29 сентября 2015 года должно быть отведено на 15 километров от линии боевого соприкосновения и содержаться в местах хранения", - заявил Лещенко.Он уточнил, что за прошедшую неделю со стороны украинских силовиков зафиксировано 16 нарушений перемирия. По его словам, украинские силовики открывали огонь из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении подконтрольных ЛНР населенных пунктов Желобок, Донецкий, Сокольники, Золотое-5 и Калиновка.Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.

https://ria.ru/20210708/donbass-1740501972.html

https://ria.ru/20210708/obstrel-1740453520.html

донбасс

луганская народная республика

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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, в мире