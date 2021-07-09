https://ria.ru/20210709/dollar-1740534760.html

Китайцев восхитила смелость России в отказе от доллара

Китайцев восхитила смелость России в отказе от доллара - РИА Новости, 09.07.2021

Китайцев восхитила смелость России в отказе от доллара

Китайский портал "Гуаньча" опубликовал материал об обновлении структуры российского Фонда национального благосостояния и его дедолларизации. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T03:14

2021-07-09T03:14

2021-07-09T13:00

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

китай

в мире

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Китайский портал "Гуаньча" опубликовал материал об обновлении структуры российского Фонда национального благосостояния и его дедолларизации.Ранее Минфин завершил конверсионные операции для приведения структуры ФНБ к новым нормативам: доля доллара сократилась до нуля, фунта — до пяти процентов, доли евро и юаня увеличены до 39,7% и 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а безналичного золота — 20,2%.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Я действительно восхищаюсь тем, как Россия медленно, но верно реализует свою угрозу. В долгосрочной перспективе мы тоже сможем теснее сотрудничать с ней", — написал пользователь fsp250."Любое поведение, которое может противостоять гегемонии доллара, я поддерживаю обеими руками, соответственно, и Россию, которая находится в авангарде!" — отметил другой читатель."Что, если десятки стран тоже поступят таким образом, вот было бы прекрасно!" — призвал еще один комментатор."Россия очень смелая, дерзнула и сделала!" — заметил пользователь Цин Фэн."Россия дала хороший старт. Разве для других стран это не отличный урок?" — задался вопросом пятый читатель.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210622/dollar-1738161590.html

https://ria.ru/20210702/valyuta-1739096401.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство финансов рф (минфин россии), китай, в мире