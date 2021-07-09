https://ria.ru/20210709/dollar-1740531963.html

Минэкономразвития скорректировало прогноз среднего курса доллара

Минэкономразвития скорректировало прогноз среднего курса доллара - РИА Новости, 09.07.2021

Минэкономразвития скорректировало прогноз среднего курса доллара

Минэкономразвития РФ скорректировало прогноз среднего курса доллара на 2021 год до 72,8 рубля с 73,3 рубля за доллар, следует из направленного в регионы письма... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T01:08

2021-07-09T01:08

2021-07-09T01:08

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

экономика

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Минэкономразвития РФ скорректировало прогноз среднего курса доллара на 2021 год до 72,8 рубля с 73,3 рубля за доллар, следует из направленного в регионы письма министерства с промежуточным вариантом среднесрочного прогноза социально-экономического развития на текущий год и предстоящую трехлетку.Документ имеется в распоряжении РИА Новости, его подлинность подтвердили в министерстве. В письме отражены показатели прогноза в его базовой версии.В 2022 году среднегодовой курс доллара прогнозируется на уровне 70,2 рубля за доллар вместо 71,8 рубля за доллар в апрельской версии прогноза.В 2023 и 2024 годах среднегодовой курс доллара, как ожидает министерство экономического развития, составит 71 и 72,8 рубля за доллар (72,6 и 73,6 доллара за рубль в весенней версии прогноза).

https://ria.ru/20210708/valyuta-1740454114.html

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