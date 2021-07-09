Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210709/dollar-1740531963.html
Минэкономразвития скорректировало прогноз среднего курса доллара
Минэкономразвития скорректировало прогноз среднего курса доллара - РИА Новости, 09.07.2021
Минэкономразвития скорректировало прогноз среднего курса доллара
Минэкономразвития РФ скорректировало прогноз среднего курса доллара на 2021 год до 72,8 рубля с 73,3 рубля за доллар, следует из направленного в регионы письма... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T01:08
2021-07-09T01:08
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602544787_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b74f32f32ebbf6b6abe970ac0a571f40.jpg
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Минэкономразвития РФ скорректировало прогноз среднего курса доллара на 2021 год до 72,8 рубля с 73,3 рубля за доллар, следует из направленного в регионы письма министерства с промежуточным вариантом среднесрочного прогноза социально-экономического развития на текущий год и предстоящую трехлетку.Документ имеется в распоряжении РИА Новости, его подлинность подтвердили в министерстве. В письме отражены показатели прогноза в его базовой версии.В 2022 году среднегодовой курс доллара прогнозируется на уровне 70,2 рубля за доллар вместо 71,8 рубля за доллар в апрельской версии прогноза.В 2023 и 2024 годах среднегодовой курс доллара, как ожидает министерство экономического развития, составит 71 и 72,8 рубля за доллар (72,6 и 73,6 доллара за рубль в весенней версии прогноза).
https://ria.ru/20210708/valyuta-1740454114.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602544787_445:174:2943:2048_1920x0_80_0_0_3e9582f5279362eecf2ad8994453e28e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, экономика
Минэкономразвития скорректировало прогноз среднего курса доллара
01:08 09.07.2021
 
© Фото : Pexels/Vladislav ReshetnyakАмериканский доллар
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Фото : Pexels/Vladislav Reshetnyak

Минэкономразвития скорректировало прогноз среднего курса доллара на 2021 год до 72,8 рубля

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Минэкономразвития РФ скорректировало прогноз среднего курса доллара на 2021 год до 72,8 рубля с 73,3 рубля за доллар, следует из направленного в регионы письма министерства с промежуточным вариантом среднесрочного прогноза социально-экономического развития на текущий год и предстоящую трехлетку.
Документ имеется в распоряжении РИА Новости, его подлинность подтвердили в министерстве. В письме отражены показатели прогноза в его базовой версии.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 15:31Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс евро превысил 89 рублей
В 2022 году среднегодовой курс доллара прогнозируется на уровне 70,2 рубля за доллар вместо 71,8 рубля за доллар в апрельской версии прогноза.
В 2023 и 2024 годах среднегодовой курс доллара, как ожидает министерство экономического развития, составит 71 и 72,8 рубля за доллар (72,6 и 73,6 доллара за рубль в весенней версии прогноза).
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:09Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
16:08США внесли в черный список три российские компании
16:08Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
16:06Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией
16:04Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать
16:04Путину доверяют 64,6 процентов россиян, показал опрос
16:01Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
15:57Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
15:49В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли прививаться при сезонной аллергии
15:46Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой
15:42В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста
15:42ЦБ заявил о резком росте числа краж денег через банкоматы
15:39Кибермошенники похитили у клиентов банков почти три миллиарда рублей
15:31Президент Афганистана прибыл на авиабазу Баграм
15:30"Когда закончится пандемия": далай-лама дал новое обещание человечеству
15:26В WhatsApp исчезнет особенность, которая раздражает многих
15:25Герман-младший представил свой фильм "Дело" на Каннском фестивале
15:25Эпидемиолог дал совет вакцинированным с нулевыми титрами антител
15:23Постпред Крыма заявил, что Украина пыталась сорвать его выступление в ООН
15:20Эпидемиолог считает, что коронавирус не займет место гриппа
Лента новостейМолния