https://ria.ru/20210709/dogileva-1740629715.html

Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой

Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой - РИА Новости, 09.07.2021

Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой

Актриса Татьяна Догилева рассказала о своей госпитализации из-за коронавируса. Пост в Instagram с ее сообщением выложила коллега Мария Шукшина. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T15:46

2021-07-09T15:46

2021-07-09T16:03

культура

коронавирус в россии

мария шукшина

здоровье - общество

татьяна догилева

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Актриса Татьяна Догилева рассказала о своей госпитализации из-за коронавируса. Пост в Instagram с ее сообщением выложила коллега Мария Шукшина.Сейчас Догилева находится в отделении для больных COVID-19. По ее словам, она сделала прививку еще в январе, но, видимо "потеряла осторожность". Тем не менее врачи говорят, что "все неплохо". Догилева призвала соблюдать меры безопасности, назвав болезнь очень коварной.О госпитализации народной артистки с пневмонией на фоне COVID-19 стало известно накануне. Ее состояние оценивали как среднетяжелое.

https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740615334.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, мария шукшина, здоровье - общество, татьяна догилева