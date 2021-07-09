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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210709/dogileva-1740629715.html
Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой
Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой - РИА Новости, 09.07.2021
Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой
Актриса Татьяна Догилева рассказала о своей госпитализации из-за коронавируса. Пост в Instagram с ее сообщением выложила коллега Мария Шукшина. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T15:46
2021-07-09T16:03
культура
коронавирус в россии
мария шукшина
здоровье - общество
татьяна догилева
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Актриса Татьяна Догилева рассказала о своей госпитализации из-за коронавируса. Пост в Instagram с ее сообщением выложила коллега Мария Шукшина.Сейчас Догилева находится в отделении для больных COVID-19. По ее словам, она сделала прививку еще в январе, но, видимо "потеряла осторожность". Тем не менее врачи говорят, что "все неплохо". Догилева призвала соблюдать меры безопасности, назвав болезнь очень коварной.О госпитализации народной артистки с пневмонией на фоне COVID-19 стало известно накануне. Ее состояние оценивали как среднетяжелое.
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коронавирус в россии, мария шукшина, здоровье - общество, татьяна догилева
Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой
15:46 09.07.2021 (обновлено: 16:03 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Татьяна Догилева
Актриса Татьяна Догилева - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Татьяна Догилева рассказала о своей госпитализации с COVID-19 после вакцинации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Актриса Татьяна Догилева рассказала о своей госпитализации из-за коронавируса. Пост в Instagram с ее сообщением выложила коллега Мария Шукшина.
Сейчас Догилева находится в отделении для больных COVID-19. По ее словам, она сделала прививку еще в январе, но, видимо "потеряла осторожность". Тем не менее врачи говорят, что "все неплохо".
Догилева призвала соблюдать меры безопасности, назвав болезнь очень коварной.
О госпитализации народной артистки с пневмонией на фоне COVID-19 стало известно накануне. Ее состояние оценивали как среднетяжелое.
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КультураКоронавирус в РоссииМария ШукшинаЗдоровье - ОбществоТатьяна Догилева
 
 
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