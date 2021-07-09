Липецкому селу присвоено звание "Населенный пункт воинской доблести"
ЛИПЕЦК, 9 июл – РИА Новости. Селу Тербуны в Липецкой области, где в декабре 1941 года, а также с июля 1942 года по январь 1943-го проходила линия фронта и шли ожесточенные бои, присвоено звание "Населенный пункт воинской доблести", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что оборона села Тербуны и прилегающей к нему территории продолжалась более 200 дней. В боях погибло почти 30 тысяч бойцов Красной Армии. Крупное танковое сражение, которое произошло в этом районе, историки называют "малой Прохоровкой". Бой вели 350 боевых машин. В память о героическом прошлом в 2014 году на месте битвы был открыт мемориальный комплекс "Тербунский рубеж". Почетное звание "Населенный пункт воинской доблести" село Тербуны получило только сейчас в соответствии с региональным законом "О почетных званиях Липецкой области".
"Подвиг советских воинов, ценой своей жизни остановивших врага и завоевавших свободу для ныне живущих, должен быть увековечен в памяти наших людей навсегда. Мы должны помнить, какой ценой досталась победа", – подчеркнул Артамонов.
В соответствии с региональным законом звание "Населенный пункт воинской доблести" уже носят райцентр Волово и село Стрелец Долгоруковского района, звание "Рубеж воинской доблести" присвоено участку местности "Высота 194.0 ("Огурец")". В этом году почетное звание получило и село Двуречки Грязинского района, которое является родиной сразу четырех Героев Советского Союза и одного Героя Российской Федерации.