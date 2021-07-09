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Липецкому селу присвоено звание "Населенный пункт воинской доблести"

Липецкому селу присвоено звание "Населенный пункт воинской доблести" - РИА Новости, 09.07.2021

Липецкому селу присвоено звание "Населенный пункт воинской доблести"

Селу Тербуны в Липецкой области, где в декабре 1941 года, а также с июля 1942 года по январь 1943-го проходила линия фронта и шли ожесточенные бои, присвоено... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T17:18

2021-07-09T17:18

2021-07-09T17:18

липецкая область

россия

игорь артамонов

липецкая область

грязинский район

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ЛИПЕЦК, 9 июл – РИА Новости. Селу Тербуны в Липецкой области, где в декабре 1941 года, а также с июля 1942 года по январь 1943-го проходила линия фронта и шли ожесточенные бои, присвоено звание "Населенный пункт воинской доблести", сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что оборона села Тербуны и прилегающей к нему территории продолжалась более 200 дней. В боях погибло почти 30 тысяч бойцов Красной Армии. Крупное танковое сражение, которое произошло в этом районе, историки называют "малой Прохоровкой". Бой вели 350 боевых машин. В память о героическом прошлом в 2014 году на месте битвы был открыт мемориальный комплекс "Тербунский рубеж". Почетное звание "Населенный пункт воинской доблести" село Тербуны получило только сейчас в соответствии с региональным законом "О почетных званиях Липецкой области".В соответствии с региональным законом звание "Населенный пункт воинской доблести" уже носят райцентр Волово и село Стрелец Долгоруковского района, звание "Рубеж воинской доблести" присвоено участку местности "Высота 194.0 ("Огурец")". В этом году почетное звание получило и село Двуречки Грязинского района, которое является родиной сразу четырех Героев Советского Союза и одного Героя Российской Федерации.

https://ria.ru/20210706/fermy-1740149095.html

россия

липецкая область

грязинский район

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россия, игорь артамонов, липецкая область, грязинский район