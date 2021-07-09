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"Ростех" начал испытания парашютов для броневиков "Тайфун-ВДВ" и "Тигр"
"Ростех" начал испытания парашютов для броневиков "Тайфун-ВДВ" и "Тигр" - РИА Новости, 09.07.2021
"Ростех" начал испытания парашютов для броневиков "Тайфун-ВДВ" и "Тигр"
Холдинг "Технодинамика" госкорпорации Ростех приступил к испытаниям системы десантирования для крупногабаритной техники, создаваемой в рамках... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T08:46
2021-07-09T08:57
технодинамика
игорь насенков
воздушно-десантные войска россии
ростех
жуковский
безопасность
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Холдинг "Технодинамика" госкорпорации Ростех приступил к испытаниям системы десантирования для крупногабаритной техники, создаваемой в рамках опытно-конструкторской работы "Парашют", сообщил журналистам гендиректор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков."На сегодняшний день идут предварительные испытания. Сделали уже два совместных сброса опытного образца грузовой платформы и парашютной системы. Первый с грузом массой 9 тонн, второй - с массой 11 тонн. Скоро рассчитываем бросать уже 14 тонн. И так доходим до 18 тонн", - сказал Насенков.Он пояснил, что парашютная система состоит из нескольких куполов площадью по 770 квадратных метров. В варианте с максимальной грузоподъемностью таких куполов семь.Новые парашюты позволят десантировать машины "Тайфун-ВДВ" массой 18 тонн и девятитонные бронеавтомобили "Тигр" с личным составом внутри.По словам Насенкова, новая парашютная система, как и другие разработки холдинга, будут представлены в мультимедийном павильоне "Технодинамики" на авиасалоне "МАКС-2021". Там же будут показаны наработки холдинга по авиастроению, новейшие реактивные системы залпового огня, система дистанционного минирования, тяжелые огнеметные системы, новые боеприпасы и авиационные бомбы.Авиасалон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210709/kosmos-1740543146.html
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технодинамика, игорь насенков, воздушно-десантные войска россии, ростех, жуковский, безопасность
"Ростех" начал испытания парашютов для броневиков "Тайфун-ВДВ" и "Тигр"
08:46 09.07.2021 (обновлено: 08:57 09.07.2021)
 
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Выброска боевых машин десанта (БМД) в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Холдинг "Технодинамика" приступил к испытаниям системы десантирования крупногабаритной техники

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Холдинг "Технодинамика" госкорпорации Ростех приступил к испытаниям системы десантирования для крупногабаритной техники, создаваемой в рамках опытно-конструкторской работы "Парашют", сообщил журналистам гендиректор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.
"На сегодняшний день идут предварительные испытания. Сделали уже два совместных сброса опытного образца грузовой платформы и парашютной системы. Первый с грузом массой 9 тонн, второй - с массой 11 тонн. Скоро рассчитываем бросать уже 14 тонн. И так доходим до 18 тонн", - сказал Насенков.
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Он пояснил, что парашютная система состоит из нескольких куполов площадью по 770 квадратных метров. В варианте с максимальной грузоподъемностью таких куполов семь.
Новые парашюты позволят десантировать машины "Тайфун-ВДВ" массой 18 тонн и девятитонные бронеавтомобили "Тигр" с личным составом внутри.
По словам Насенкова, новая парашютная система, как и другие разработки холдинга, будут представлены в мультимедийном павильоне "Технодинамики" на авиасалоне "МАКС-2021". Там же будут показаны наработки холдинга по авиастроению, новейшие реактивные системы залпового огня, система дистанционного минирования, тяжелые огнеметные системы, новые боеприпасы и авиационные бомбы.
Авиасалон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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ТехнодинамикаИгорь НасенковВоздушно-десантные войска РоссииРостехЖуковскийБезопасность
 
 
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