https://ria.ru/20210709/desantirovanie-1740544995.html

"Ростех" начал испытания парашютов для броневиков "Тайфун-ВДВ" и "Тигр"

"Ростех" начал испытания парашютов для броневиков "Тайфун-ВДВ" и "Тигр" - РИА Новости, 09.07.2021

"Ростех" начал испытания парашютов для броневиков "Тайфун-ВДВ" и "Тигр"

Холдинг "Технодинамика" госкорпорации Ростех приступил к испытаниям системы десантирования для крупногабаритной техники, создаваемой в рамках... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T08:46

2021-07-09T08:46

2021-07-09T08:57

технодинамика

игорь насенков

воздушно-десантные войска россии

ростех

жуковский

безопасность

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Холдинг "Технодинамика" госкорпорации Ростех приступил к испытаниям системы десантирования для крупногабаритной техники, создаваемой в рамках опытно-конструкторской работы "Парашют", сообщил журналистам гендиректор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков."На сегодняшний день идут предварительные испытания. Сделали уже два совместных сброса опытного образца грузовой платформы и парашютной системы. Первый с грузом массой 9 тонн, второй - с массой 11 тонн. Скоро рассчитываем бросать уже 14 тонн. И так доходим до 18 тонн", - сказал Насенков.Он пояснил, что парашютная система состоит из нескольких куполов площадью по 770 квадратных метров. В варианте с максимальной грузоподъемностью таких куполов семь.Новые парашюты позволят десантировать машины "Тайфун-ВДВ" массой 18 тонн и девятитонные бронеавтомобили "Тигр" с личным составом внутри.По словам Насенкова, новая парашютная система, как и другие разработки холдинга, будут представлены в мультимедийном павильоне "Технодинамики" на авиасалоне "МАКС-2021". Там же будут показаны наработки холдинга по авиастроению, новейшие реактивные системы залпового огня, система дистанционного минирования, тяжелые огнеметные системы, новые боеприпасы и авиационные бомбы.Авиасалон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210709/kosmos-1740543146.html

https://ria.ru/20210705/samolety-1739860837.html

жуковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технодинамика, игорь насенков, воздушно-десантные войска россии, ростех, жуковский, безопасность