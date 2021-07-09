https://ria.ru/20210709/delta-shtamm-1740631252.html
Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму - РИА Новости, 09.07.2021
Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
РИА Новости РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T15:57
2021-07-09T15:57
2021-07-09T16:01
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740571990_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_c986410d4d70ce770517c128a6178152.jpg
РИА Новости Для дельта штамма COVID-19 наиболее уязвимы люди 14-29 лет - эпидемиолог Роспотребнадзора
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740571990_923:436:3073:2048_1920x0_80_0_0_71bced20325b41c518dbcd4391524b45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Материал дополняется
Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
15:57 09.07.2021 (обновлено: 16:01 09.07.2021)
Эпидемиолог заявил, что люди 14-29 лет наиболее уязвимы для дельта-штамма коронавируса