https://ria.ru/20210709/delta-1740614083.html

Попова рассказала об изучении поведения дельта-штамма в жаркую погоду

Попова рассказала об изучении поведения дельта-штамма в жаркую погоду - РИА Новости, 09.07.2021

Попова рассказала об изучении поведения дельта-штамма в жаркую погоду

Ученые изучают возможность проявления штамма коронавируса "дельта" именно в жаркую погоду, эта гипотеза требует проверки, рассказала глава Роспотребнадзора Анна РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T14:32

2021-07-09T14:32

2021-07-09T14:36

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

индия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739547243_0:0:3041:1710_1920x0_80_0_0_1d72f0746e01ce7166feac239c06870f.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ученые изучают возможность проявления штамма коронавируса "дельта" именно в жаркую погоду, эта гипотеза требует проверки, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня, конечно, распространение получает так же, как и почти в 100 странах мира, у нас вариант "дельта"... Он начал постепенно свою циркуляцию. И это следующий тезис, с которым сейчас размышляют ученые, они изучают. Возможность проявления именно этого штамма в жаркую погоду. Это было в Индии, это было в ряде стран. Это пока гипотеза, которая требует проверки", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Отвечая на вопрос о том, как появляется коронавирус штамма "дельта", глава Роспотребнадзора призвала не ждать определенных признаков. "Мы видим случаи очень быстрого развития клиники. Они были и весной прошлого года, они были и осенью. Все по-разному переносят этот вирус и реагируют на него", - сказала она."В этом его коварство, что человек, вроде бы не имеющий никакой патологии, вот сегодня мы это видим очень четко, молодые люди, я уже об этом сказала, встречаясь с вирусом, дают иногда, ну, не могу сказать, парадоксальную реакцию, но очень такую тяжелую клиническую картину", - добавила Попова.

https://ria.ru/20210709/popova-1740612879.html

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), индия, общество