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Попова рассказала об изучении поведения дельта-штамма в жаркую погоду
Попова рассказала об изучении поведения дельта-штамма в жаркую погоду - РИА Новости, 09.07.2021
Попова рассказала об изучении поведения дельта-штамма в жаркую погоду
Ученые изучают возможность проявления штамма коронавируса "дельта" именно в жаркую погоду, эта гипотеза требует проверки, рассказала глава Роспотребнадзора Анна РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T14:32
2021-07-09T14:32
2021-07-09T14:36
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
индия
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ученые изучают возможность проявления штамма коронавируса "дельта" именно в жаркую погоду, эта гипотеза требует проверки, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня, конечно, распространение получает так же, как и почти в 100 странах мира, у нас вариант "дельта"... Он начал постепенно свою циркуляцию. И это следующий тезис, с которым сейчас размышляют ученые, они изучают. Возможность проявления именно этого штамма в жаркую погоду. Это было в Индии, это было в ряде стран. Это пока гипотеза, которая требует проверки", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Отвечая на вопрос о том, как появляется коронавирус штамма "дельта", глава Роспотребнадзора призвала не ждать определенных признаков. "Мы видим случаи очень быстрого развития клиники. Они были и весной прошлого года, они были и осенью. Все по-разному переносят этот вирус и реагируют на него", - сказала она."В этом его коварство, что человек, вроде бы не имеющий никакой патологии, вот сегодня мы это видим очень четко, молодые люди, я уже об этом сказала, встречаясь с вирусом, дают иногда, ну, не могу сказать, парадоксальную реакцию, но очень такую тяжелую клиническую картину", - добавила Попова.
https://ria.ru/20210709/popova-1740612879.html
индия
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коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), индия, общество
Попова рассказала об изучении поведения дельта-штамма в жаркую погоду
14:32 09.07.2021 (обновлено: 14:36 09.07.2021)
Попова: ученые изучают возможность проявления коронавируса дельта-штамма в жаркую погоду