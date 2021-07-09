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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210709/delta-1740563182.html
Попова назвала страны, где россияне заражаются дельта-штаммом
Попова назвала страны, где россияне заражаются дельта-штаммом - РИА Новости, 09.07.2021
Попова назвала страны, где россияне заражаются дельта-штаммом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне привозят штамм B.1.617.2 с Мальдив, из нескольких европейских стран и США. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T10:51
2021-07-09T11:29
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мальдивы
индия
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне привозят штамм B.1.617.2 с Мальдив, из нескольких европейских стран и США.Об этом она рассказала в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого разместила в своем Telegram-канале.Также руководитель ведомства отметила, что необходимо вакцинировать все население. Тогда, по ее мнению, Россия сможет претендовать на звание "той страны, чей опыт самый передовой".Вариант коронавируса B.1.617 впервые выявили в Индии в октябре 2020 года. Позднее ученые обнаружили три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 (дельта) и B.1.617.3, отличающиеся несколькими мутациями в спайковом белке.Штамм дельта в последнее время нашли во множестве стран, и, по мнению индийских врачей, он мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.
мальдивы
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мальдивы, индия, сша, в мире
Попова назвала страны, где россияне заражаются дельта-штаммом
10:51 09.07.2021 (обновлено: 11:29 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Попова заявила, что россияне заражаются дельта-штаммом на Мальдивах, в США и Европе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне привозят штамм B.1.617.2 с Мальдив, из нескольких европейских стран и США.
Об этом она рассказала в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого разместила в своем Telegram-канале.
Также руководитель ведомства отметила, что необходимо вакцинировать все население. Тогда, по ее мнению, Россия сможет претендовать на звание "той страны, чей опыт самый передовой".
Вариант коронавируса B.1.617 впервые выявили в Индии в октябре 2020 года. Позднее ученые обнаружили три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 (дельта) и B.1.617.3, отличающиеся несколькими мутациями в спайковом белке.
Штамм дельта в последнее время нашли во множестве стран, и, по мнению индийских врачей, он мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МальдивыИндияСШАВ мире
 
 
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