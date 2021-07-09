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Попова назвала страны, где россияне заражаются дельта-штаммом

Попова назвала страны, где россияне заражаются дельта-штаммом - РИА Новости, 09.07.2021

Попова назвала страны, где россияне заражаются дельта-штаммом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне привозят штамм B.1.617.2 с Мальдив, из нескольких европейских стран и США. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T10:51

2021-07-09T10:51

2021-07-09T11:29

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мальдивы

индия

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне привозят штамм B.1.617.2 с Мальдив, из нескольких европейских стран и США.Об этом она рассказала в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого разместила в своем Telegram-канале.Также руководитель ведомства отметила, что необходимо вакцинировать все население. Тогда, по ее мнению, Россия сможет претендовать на звание "той страны, чей опыт самый передовой".Вариант коронавируса B.1.617 впервые выявили в Индии в октябре 2020 года. Позднее ученые обнаружили три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 (дельта) и B.1.617.3, отличающиеся несколькими мутациями в спайковом белке.Штамм дельта в последнее время нашли во множестве стран, и, по мнению индийских врачей, он мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.

мальдивы

индия

сша

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2021

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