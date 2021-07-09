https://ria.ru/20210709/dante-1740498313.html
В Италии обнаружили черновики и записи XIII века, принадлежавшие Данте
В Италии обнаружили черновики и записи XIII века, принадлежавшие Данте - РИА Новости, 09.07.2021
В Италии обнаружили черновики и записи XIII века, принадлежавшие Данте
Монахиня Джулия Болтон Холлоуэй обнаружила в библиотеках Ватикана и Флоренции рукописные листы, предположительно созданные Данте Алигьери, автора "Божественной... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T04:55
2021-07-09T04:55
2021-07-09T04:55
италия
принстонский университет
флоренция
ватикан
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740503070_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_529e29a34a32d19027f277e9ce6c8314.jpg
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Монахиня Джулия Болтон Холлоуэй обнаружила в библиотеках Ватикана и Флоренции рукописные листы, предположительно созданные Данте Алигьери, автора "Божественной комедии". До того никто не знал, как выглядит почерк поэта, сообщает The Times. По информации издания, работы относятся к концу XIII века. Данте тогда был студентом во Флоренции, где ему преподавал Брунетто Латини — итальянский философ, ученый политический и государственный деятель (он же опекал будущего поэта после смерти отца).Холлоуэй, которая до принятия пострига была специалистом по Средневековью в Принстонском университете, отметила, что эти сочинения "дают представление о гениальности Данте". Она также добавила: "Копий рукописной версии комедии Данте не сохранилось. Однако Леонардо Бруни — ученый эпохи Возрождения, который видел почерк Данте, описывал его как тот, что я нашла". По словам монахини, эти рукописи дают некоторое представление о шедевре Данте — "Божественной комедии", завершенной в 1320 году, за год до смерти поэта. Например, там изображен квадрат, наложенный на круг. В издании отмечают, что эту концепцию Данте позже использовал в "Божественной комедии" для описания Бога.
https://ria.ru/20210707/raskopki-1740141714.html
италия
флоренция
ватикан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740503070_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_0cdd755bfe7f09c95728a095c9b676e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, принстонский университет, флоренция, ватикан, новости культуры
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости.
Монахиня Джулия Болтон Холлоуэй обнаружила в библиотеках Ватикана и Флоренции рукописные листы, предположительно созданные Данте Алигьери, автора "Божественной комедии". До того никто не знал, как выглядит почерк поэта, сообщает
The Times.
По информации издания, работы относятся к концу XIII века. Данте тогда был студентом во Флоренции, где ему преподавал Брунетто Латини — итальянский философ, ученый политический и государственный деятель (он же опекал будущего поэта после смерти отца).
Холлоуэй, которая до принятия пострига была специалистом по Средневековью в Принстонском университете, отметила, что эти сочинения "дают представление о гениальности Данте".
"Почерк в недавно найденной рукописи похож на школьный, но письмо выполнено на превосходном тосканском диалекте", — рассказала Холлоуэй.
Она также добавила: "Копий рукописной версии комедии Данте не сохранилось. Однако Леонардо Бруни — ученый эпохи Возрождения, который видел почерк Данте, описывал его как тот, что я нашла".
По словам монахини, эти рукописи дают некоторое представление о шедевре Данте — "Божественной комедии", завершенной в 1320 году, за год до смерти поэта.
Например, там изображен квадрат, наложенный на круг. В издании отмечают, что эту концепцию Данте позже использовал в "Божественной комедии" для описания Бога.