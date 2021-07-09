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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210709/dante-1740498313.html
В Италии обнаружили черновики и записи XIII века, принадлежавшие Данте
В Италии обнаружили черновики и записи XIII века, принадлежавшие Данте - РИА Новости, 09.07.2021
В Италии обнаружили черновики и записи XIII века, принадлежавшие Данте
Монахиня Джулия Болтон Холлоуэй обнаружила в библиотеках Ватикана и Флоренции рукописные листы, предположительно созданные Данте Алигьери, автора "Божественной... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T04:55
2021-07-09T04:55
италия
принстонский университет
флоренция
ватикан
культура
новости культуры
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Монахиня Джулия Болтон Холлоуэй обнаружила в библиотеках Ватикана и Флоренции рукописные листы, предположительно созданные Данте Алигьери, автора "Божественной комедии". До того никто не знал, как выглядит почерк поэта, сообщает The Times. По информации издания, работы относятся к концу XIII века. Данте тогда был студентом во Флоренции, где ему преподавал Брунетто Латини — итальянский философ, ученый политический и государственный деятель (он же опекал будущего поэта после смерти отца).Холлоуэй, которая до принятия пострига была специалистом по Средневековью в Принстонском университете, отметила, что эти сочинения "дают представление о гениальности Данте". Она также добавила: "Копий рукописной версии комедии Данте не сохранилось. Однако Леонардо Бруни — ученый эпохи Возрождения, который видел почерк Данте, описывал его как тот, что я нашла". По словам монахини, эти рукописи дают некоторое представление о шедевре Данте — "Божественной комедии", завершенной в 1320 году, за год до смерти поэта. Например, там изображен квадрат, наложенный на круг. В издании отмечают, что эту концепцию Данте позже использовал в "Божественной комедии" для описания Бога.
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италия, принстонский университет, флоренция, ватикан, новости культуры

В Италии обнаружили черновики и записи XIII века, принадлежавшие Данте

04:55 09.07.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Georges Jansoone / Фреска с портретом Данте авторства Луки Синьорелли
Фреска с портретом Данте авторства Луки Синьорелли - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
CC BY-SA 3.0 / Georges Jansoone /
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Монахиня Джулия Болтон Холлоуэй обнаружила в библиотеках Ватикана и Флоренции рукописные листы, предположительно созданные Данте Алигьери, автора "Божественной комедии". До того никто не знал, как выглядит почерк поэта, сообщает The Times.
По информации издания, работы относятся к концу XIII века. Данте тогда был студентом во Флоренции, где ему преподавал Брунетто Латини — итальянский философ, ученый политический и государственный деятель (он же опекал будущего поэта после смерти отца).
Холлоуэй, которая до принятия пострига была специалистом по Средневековью в Принстонском университете, отметила, что эти сочинения "дают представление о гениальности Данте".

"Почерк в недавно найденной рукописи похож на школьный, но письмо выполнено на превосходном тосканском диалекте", — рассказала Холлоуэй.

Она также добавила: "Копий рукописной версии комедии Данте не сохранилось. Однако Леонардо Бруни — ученый эпохи Возрождения, который видел почерк Данте, описывал его как тот, что я нашла".
По словам монахини, эти рукописи дают некоторое представление о шедевре Данте — "Божественной комедии", завершенной в 1320 году, за год до смерти поэта.
Например, там изображен квадрат, наложенный на круг. В издании отмечают, что эту концепцию Данте позже использовал в "Божественной комедии" для описания Бога.
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