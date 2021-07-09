https://ria.ru/20210709/dante-1740498313.html

В Италии обнаружили черновики и записи XIII века, принадлежавшие Данте

В Италии обнаружили черновики и записи XIII века, принадлежавшие Данте - РИА Новости, 09.07.2021

В Италии обнаружили черновики и записи XIII века, принадлежавшие Данте

Монахиня Джулия Болтон Холлоуэй обнаружила в библиотеках Ватикана и Флоренции рукописные листы, предположительно созданные Данте Алигьери, автора "Божественной... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T04:55

2021-07-09T04:55

2021-07-09T04:55

италия

принстонский университет

флоренция

ватикан

культура

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740503070_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_529e29a34a32d19027f277e9ce6c8314.jpg

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Монахиня Джулия Болтон Холлоуэй обнаружила в библиотеках Ватикана и Флоренции рукописные листы, предположительно созданные Данте Алигьери, автора "Божественной комедии". До того никто не знал, как выглядит почерк поэта, сообщает The Times. По информации издания, работы относятся к концу XIII века. Данте тогда был студентом во Флоренции, где ему преподавал Брунетто Латини — итальянский философ, ученый политический и государственный деятель (он же опекал будущего поэта после смерти отца).Холлоуэй, которая до принятия пострига была специалистом по Средневековью в Принстонском университете, отметила, что эти сочинения "дают представление о гениальности Данте". Она также добавила: "Копий рукописной версии комедии Данте не сохранилось. Однако Леонардо Бруни — ученый эпохи Возрождения, который видел почерк Данте, описывал его как тот, что я нашла". По словам монахини, эти рукописи дают некоторое представление о шедевре Данте — "Божественной комедии", завершенной в 1320 году, за год до смерти поэта. Например, там изображен квадрат, наложенный на круг. В издании отмечают, что эту концепцию Данте позже использовал в "Божественной комедии" для описания Бога.

https://ria.ru/20210707/raskopki-1740141714.html

италия

флоренция

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия, принстонский университет, флоренция, ватикан, новости культуры