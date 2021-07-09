https://ria.ru/20210709/buryatiya-1740542781.html

В правительстве Бурятии заявили, что локдаун снизил заболеваемость

В правительстве Бурятии заявили, что локдаун снизил заболеваемость - РИА Новости, 09.07.2021

В правительстве Бурятии заявили, что локдаун снизил заболеваемость

Две недели локдауна в Бурятии снизили заболеваемость, но тенденции тревожные, сообщает правительство республики со ссылкой на главу региона Алексея Цыденова. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T08:13

2021-07-09T08:13

2021-07-09T08:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика бурятия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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КРАСНОЯРСК, 9 июл - РИА Новости. Две недели локдауна в Бурятии снизили заболеваемость, но тенденции тревожные, сообщает правительство республики со ссылкой на главу региона Алексея Цыденова.Ранее сообщалось, что власти Бурятии с 12 июля отменяют режим всеобщей самоизоляции, введенный с 27 июня из-за ухудшающейся ситуации по заболеваемости коронавирусом."Две недели самоизоляции снизили показатели заболеваемости, но говорить о стабилизации ситуации рано. Главное, нам удалось создать резерв коек, разгрузить первичное звено здравоохранения, уменьшилось количество госпитализируемых. Но тенденции заболеваемости остаются тревожными. Поэтому ослаблять профилактику нельзя, борьба с вирусом продолжается в таком же режиме", - цитирует пресс-служба Цыденова.По данным регионального главка Роспотребнадзора, с 28 июня по 4 июля отмечается снижение заболеваемости по сравнению с 25-й неделей на 10%. Наибольшие улучшения зарегистрированы среди 15-17-летних, в этой группе показатель снизился на 25%. При этом в 1,2 раза заболеваемость уменьшилась среди работающего населения.

https://ria.ru/20210709/lokdaun-1740542080.html

https://ria.ru/20210703/buryatiya-1739718042.html

республика бурятия

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика бурятия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество