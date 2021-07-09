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Роскомнадзор заблокировал 399 сайтов по продаже сертификатов о вакцинации
Роскомнадзор заблокировал 399 сайтов по продаже сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 09.07.2021
Роскомнадзор заблокировал 399 сайтов по продаже сертификатов о вакцинации
Роскомнадзор в 2021 году заблокировал или удалил 399 интернет-страниц с данными о продаже сертификатов о вакцинации от коронавируса и фейковыми QR-кодами для... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:27
2021-07-09T12:27
2021-07-09T12:27
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Роскомнадзор в 2021 году заблокировал или удалил 399 интернет-страниц с данными о продаже сертификатов о вакцинации от коронавируса и фейковыми QR-кодами для посещения общественных мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Всего в 2021 году на основании требований Генпрокуратуры России и судебных решений Роскомнадзор заблокировал или удалил 399 интернет-страниц, содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19 и фейковые QR-коды для посещения общественных мест", - сообщили агентству.На прошлой неделе ведомство сообщало, что в 2021 году было заблокировано или удалено 227 интернет-страниц с фейками, в том числе по продаже сертификатов о вакцинации, кроме того, был ограничен доступ к 19 ресурсам, позволявшим генерировать QR-коды для посещения общественных мест.
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РИА Новости
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Роскомнадзор заблокировал 399 сайтов по продаже сертификатов о вакцинации
Роскомнадзор заблокировал 399 сайтов по продаже фейковых сертификатов о вакцинации и QR-кодов