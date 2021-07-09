https://ria.ru/20210709/bezopasnost-1740538455.html
Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете - РИА Новости, 09.07.2021
Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
Россияне для безопасного заказа услуг в интернете должны использовать проверенные сервисы, которые выдают чеки, выбирать исполнителя только после тщательной... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T06:35
2021-07-09T06:35
2021-07-09T06:36
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россияне для безопасного заказа услуг в интернете должны использовать проверенные сервисы, которые выдают чеки, выбирать исполнителя только после тщательной проверки его профиля, а также не переводить деньги за услуги через сторонние ссылки, посоветовали РИА Новости эксперты сервиса "СберУслуги"."Используйте проверенные сервисы. Если вам нужно заказать услуги мастера на час или репетитора - используйте проверенные сервисы, которые могут обеспечить безопасность своих пользователей. Читайте отзывы, спросите у знакомых, какими сервисами они пользуются и почему. Не пользуйтесь подозрительными сайтами, даже если стоимость той или иной услуги там ниже", - рассказали в сервисе "СберУслуги" в преддверии международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon.Специалисты советуют выбирать сервисы, которые выдают чек после выполнения услуги - он официально закрепляет отношения между покупателем и продавцом, а значит права будут защищены в рамках законодательства РФ. Если, например, услуга оказана некачественно, то можно будет попросить возврат средств или починить поломку.Перед выбором исполнителя стоит почитать отзывы об оказанных им услугах, посмотреть оценки и изучить профиль: есть ли фотография, описан ли опыт работы, приложено ли актуальное портфолио. "Не бойтесь задавать исполнителю уточняющие вопросы и оговаривать цену заранее. Это поможет вам сделать правильный выбор", - указывают специалисты.При оплате услуг нужно быть аккуратным и не переводить деньги через сторонние ссылки. Стоит делать перевод напрямую в сервисе, где заказывается услуга. Эксперты напоминают, что не следует оставлять свои персональные данные - контакты, паспортные данные, данные банковских карт - в открытых источниках или передавать их исполнителю.
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россия, технологии, общество
Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
06:35 09.07.2021 (обновлено: 06:36 09.07.2021)
Эксперты объяснили россиянам, как безопасно заказывать услуги в интернете
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россияне для безопасного заказа услуг в интернете должны использовать проверенные сервисы, которые выдают чеки, выбирать исполнителя только после тщательной проверки его профиля, а также не переводить деньги за услуги через сторонние ссылки, посоветовали РИА Новости эксперты сервиса "СберУслуги".
"Используйте проверенные сервисы. Если вам нужно заказать услуги мастера на час или репетитора - используйте проверенные сервисы, которые могут обеспечить безопасность своих пользователей. Читайте отзывы, спросите у знакомых, какими сервисами они пользуются и почему. Не пользуйтесь подозрительными сайтами, даже если стоимость той или иной услуги там ниже", - рассказали в сервисе "СберУслуги" в преддверии международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon.
Специалисты советуют выбирать сервисы, которые выдают чек после выполнения услуги - он официально закрепляет отношения между покупателем и продавцом, а значит права будут защищены в рамках законодательства РФ
. Если, например, услуга оказана некачественно, то можно будет попросить возврат средств или починить поломку.
Перед выбором исполнителя стоит почитать отзывы об оказанных им услугах, посмотреть оценки и изучить профиль: есть ли фотография, описан ли опыт работы, приложено ли актуальное портфолио. "Не бойтесь задавать исполнителю уточняющие вопросы и оговаривать цену заранее. Это поможет вам сделать правильный выбор", - указывают специалисты.
При оплате услуг нужно быть аккуратным и не переводить деньги через сторонние ссылки. Стоит делать перевод напрямую в сервисе, где заказывается услуга. Эксперты напоминают, что не следует оставлять свои персональные данные - контакты, паспортные данные, данные банковских карт - в открытых источниках или передавать их исполнителю.