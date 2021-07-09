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Девочку затянуло в слив бассейна в калининградском отеле
Девочку затянуло в слив бассейна в калининградском отеле - РИА Новости, 09.07.2021
Девочку затянуло в слив бассейна в калининградском отеле
Следователи управления СК России по Калининградской области выясняют обстоятельства происшествия в спа-центре отеля, где едва не утонула восьмилетняя девочка,... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T14:14
2021-07-09T15:22
россия
следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 9 июл - РИА Новости. Следователи управления СК России по Калининградской области выясняют обстоятельства происшествия в спа-центре отеля, где едва не утонула восьмилетняя девочка, волосы которой затянуло в сливное отверстие бассейна, сообщила представитель ведомства Наталья Гацко."По предварительным данным, во время нахождения в бассейне волосы девочки затянуло в сливное отверстие. Предотвратить трагедию помогли другие посетители, которые смогли достать ребёнка из воды. Девочка госпитализирована в лечебное учреждение. По данному факту следственным отделом по Московскому району города Калининграда организована доследственная проверка", - сказала Гацко.Она отметила, что следователи регионального управления СК устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки следствие даст правовую оценку действиям персонала заведения и родителей, оставивших ребенка без присмотра. Ход проверки контролирует руководитель СУСК Дмитрий Бочаров.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, калининград, происшествия
Девочку затянуло в слив бассейна в калининградском отеле
14:14 09.07.2021 (обновлено: 15:22 09.07.2021)
 
© Фото : СУСК России по Калининградской областиДевочку затянуло в слив бассейна в калининградском отеле
Девочку затянуло в слив бассейна в калининградском отеле - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Фото : СУСК России по Калининградской области

Девочку затянуло в слив бассейна в спа-центре калининградского отеля

Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 9 июл - РИА Новости. Следователи управления СК России по Калининградской области выясняют обстоятельства происшествия в спа-центре отеля, где едва не утонула восьмилетняя девочка, волосы которой затянуло в сливное отверстие бассейна, сообщила представитель ведомства Наталья Гацко.
"По предварительным данным, во время нахождения в бассейне волосы девочки затянуло в сливное отверстие. Предотвратить трагедию помогли другие посетители, которые смогли достать ребёнка из воды. Девочка госпитализирована в лечебное учреждение. По данному факту следственным отделом по Московскому району города Калининграда организована доследственная проверка", - сказала Гацко.
Она отметила, что следователи регионального управления СК устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки следствие даст правовую оценку действиям персонала заведения и родителей, оставивших ребенка без присмотра. Ход проверки контролирует руководитель СУСК Дмитрий Бочаров.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Калининградская областьКалининградПроисшествия
 
 
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