https://ria.ru/20210709/bank-1740580592.html

Альфа-Банк запустил прием платежей по QR-коду для оффлайн-магазинов

Альфа-Банк запустил прием платежей по QR-коду для оффлайн-магазинов - РИА Новости, 09.07.2021

Альфа-Банк запустил прием платежей по QR-коду для оффлайн-магазинов

АО Альфа-Банк расширяет возможности приема платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь сервис доступен не только онлайн-, но и... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:16

2021-07-09T12:16

2021-07-09T12:16

россия

альфа-банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. АО Альфа-Банк расширяет возможности приема платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь сервис доступен не только онлайн-, но и оффлайн-магазинам, сообщает пресс-служба банка."Платежи по QR-коду — это удобный и дешевый способ расчетов. Если покупатель забыл карту, магазин все равно сможет принять у него оплату через терминал. Для этого достаточно нажать одну кнопку, на терминале отобразится QR-код. Покупатель считает его смартфоном. Сразу же запустится банковское приложение. После оплаты терминал выдаст два чека. А деньги моментально попадут на расчетный счет продавца", - говорится в пресс-релизе.В пресс-службе отмечают, что подключить сервис просто — достаточно подать заявку на эквайринг в Альфа-Банке и отметить "прием платежей по QR-коду". Терминалы не требуют дополнительной настройки, принимать оплату по QR-коду можно с первого же дня.

https://ria.ru/20210708/premiya-1740508197.html

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2021

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россия, альфа-банк, новости компаний - экономика