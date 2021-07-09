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Альфа-Банк запустил прием платежей по QR-коду для оффлайн-магазинов
Альфа-Банк запустил прием платежей по QR-коду для оффлайн-магазинов - РИА Новости, 09.07.2021
Альфа-Банк запустил прием платежей по QR-коду для оффлайн-магазинов
АО Альфа-Банк расширяет возможности приема платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь сервис доступен не только онлайн-, но и... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:16
2021-07-09T12:16
россия
альфа-банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. АО Альфа-Банк расширяет возможности приема платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь сервис доступен не только онлайн-, но и оффлайн-магазинам, сообщает пресс-служба банка."Платежи по QR-коду — это удобный и дешевый способ расчетов. Если покупатель забыл карту, магазин все равно сможет принять у него оплату через терминал. Для этого достаточно нажать одну кнопку, на терминале отобразится QR-код. Покупатель считает его смартфоном. Сразу же запустится банковское приложение. После оплаты терминал выдаст два чека. А деньги моментально попадут на расчетный счет продавца", - говорится в пресс-релизе.В пресс-службе отмечают, что подключить сервис просто — достаточно подать заявку на эквайринг в Альфа-Банке и отметить "прием платежей по QR-коду". Терминалы не требуют дополнительной настройки, принимать оплату по QR-коду можно с первого же дня.
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россия, альфа-банк, новости компаний - экономика

Альфа-Банк запустил прием платежей по QR-коду для оффлайн-магазинов

12:16 09.07.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска "Альфа-банка"
Вывеска Альфа-банка - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. АО Альфа-Банк расширяет возможности приема платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь сервис доступен не только онлайн-, но и оффлайн-магазинам, сообщает пресс-служба банка.
"Платежи по QR-коду — это удобный и дешевый способ расчетов. Если покупатель забыл карту, магазин все равно сможет принять у него оплату через терминал. Для этого достаточно нажать одну кнопку, на терминале отобразится QR-код. Покупатель считает его смартфоном. Сразу же запустится банковское приложение. После оплаты терминал выдаст два чека. А деньги моментально попадут на расчетный счет продавца", - говорится в пресс-релизе.
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В пресс-службе отмечают, что подключить сервис просто — достаточно подать заявку на эквайринг в Альфа-Банке и отметить "прием платежей по QR-коду". Терминалы не требуют дополнительной настройки, принимать оплату по QR-коду можно с первого же дня.
"Однако этот способ расчетов лучше сочетать с традиционным. Если терминал не используется для приема оплат по картам, банк спишет абонентскую плату по тарифам торгового эквайринга. Предпринимателям, готовым полностью отказаться от терминалов, подойдет доступный эквайринг на смартфоне AlfaPOS", - указывается в сообщении.
 
РоссияАльфа-банкНовости компаний - Экономика
 
 
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