Альфа-Банк запустил прием платежей по QR-коду для оффлайн-магазинов
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. АО Альфа-Банк расширяет возможности приема платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь сервис доступен не только онлайн-, но и оффлайн-магазинам, сообщает пресс-служба банка.
"Платежи по QR-коду — это удобный и дешевый способ расчетов. Если покупатель забыл карту, магазин все равно сможет принять у него оплату через терминал. Для этого достаточно нажать одну кнопку, на терминале отобразится QR-код. Покупатель считает его смартфоном. Сразу же запустится банковское приложение. После оплаты терминал выдаст два чека. А деньги моментально попадут на расчетный счет продавца", - говорится в пресс-релизе.
В пресс-службе отмечают, что подключить сервис просто — достаточно подать заявку на эквайринг в Альфа-Банке и отметить "прием платежей по QR-коду". Терминалы не требуют дополнительной настройки, принимать оплату по QR-коду можно с первого же дня.
"Однако этот способ расчетов лучше сочетать с традиционным. Если терминал не используется для приема оплат по картам, банк спишет абонентскую плату по тарифам торгового эквайринга. Предпринимателям, готовым полностью отказаться от терминалов, подойдет доступный эквайринг на смартфоне AlfaPOS", - указывается в сообщении.