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Все девять человек на борту разбившегося в Швеции самолета погибли

Все девять человек на борту разбившегося в Швеции самолета погибли - РИА Новости, 09.07.2021

Все девять человек на борту разбившегося в Швеции самолета погибли

Все девять человек на борту самолета, разбившегося вблизи шведского города Эребру, погибли, сообщает британская газета Sun со ссылкой на полицию. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T03:43

2021-07-09T03:43

2021-07-09T10:14

швеция

в мире

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Все девять человек на борту самолета, разбившегося вблизи шведского города Эребру, погибли, сообщает британская газета Sun со ссылкой на полицию.Самолет упал вскоре после взлета с аэродрома в Эребру. На его борту находились восемь парашютистов и пилот.Обстоятельства происшествия пока не раскрываются.Свои соболезнования родным и близким погибших выразил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

https://ria.ru/20210708/kamchatka-1740377266.html

швеция

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