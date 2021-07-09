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Все девять человек на борту разбившегося в Швеции самолета погибли
Все девять человек на борту разбившегося в Швеции самолета погибли - РИА Новости, 09.07.2021
Все девять человек на борту разбившегося в Швеции самолета погибли
Все девять человек на борту самолета, разбившегося вблизи шведского города Эребру, погибли, сообщает британская газета Sun со ссылкой на полицию. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T03:43
2021-07-09T03:43
2021-07-09T10:14
швеция
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Все девять человек на борту самолета, разбившегося вблизи шведского города Эребру, погибли, сообщает британская газета Sun со ссылкой на полицию.Самолет упал вскоре после взлета с аэродрома в Эребру. На его борту находились восемь парашютистов и пилот.Обстоятельства происшествия пока не раскрываются.Свои соболезнования родным и близким погибших выразил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.
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швеция, в мире
Все девять человек на борту разбившегося в Швеции самолета погибли
03:43 09.07.2021 (обновлено: 10:14 09.07.2021)
При крушении самолета в Швеции погибли девять человек