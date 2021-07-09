Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210709/argumenty-1740682128.html
Зеленский подготовил "веские аргументы" против "Северного потока — 2"
Зеленский подготовил "веские аргументы" против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 09.07.2021
Зеленский подготовил "веские аргументы" против "Северного потока — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский расскажет на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель об "опасности" запуска "Северного потока — 2". Об этом пишет... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T20:50
2021-07-09T20:56
россия
северный поток — 2
балтийское море
владимир зеленский
ангела меркель
германия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736509993_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e38fade97254553cc6dd45fa01feedee.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский расскажет на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель об "опасности" запуска "Северного потока — 2". Об этом пишет "Главред".Главы двух государств также обсудят Крым, энергобезопасность и экономическое партнерство. Зеленский затронет тему усиления роли Берлина в нормандском формате и попытается убедить Меркель остановить запуск российского энергетического проекта, говорится в сообщении."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Против строительства магистрали выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа. Президент страны Владимир Зеленский ранее заявил, что условием реализации проекта должен стать "возврат" Крыма и Донбасса. При этом он отметил, что и сам не верит, что эти проблемы получится решить таким образом.В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект, который нельзя политизировать. В Москве напомнили, что запуск газопровода выгоден Европе и Германии.
https://ria.ru/20210709/potok-1740536758.html
россия
балтийское море
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736509993_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0554902203a2f0d53da49b2b9540b0e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, северный поток — 2, балтийское море, владимир зеленский, ангела меркель, германия, украина, в мире
Зеленский подготовил "веские аргументы" против "Северного потока — 2"
20:50 09.07.2021 (обновлено: 20:56 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Зеленский подготовил для Меркель "веские аргументы" против "Северного потока — 2"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский расскажет на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель об "опасности" запуска "Северного потока — 2". Об этом пишет "Главред".
"Он везет аргументы, чтобы убедить, что газопровод вредит как Украине, так и европейским странам", — заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
Главы двух государств также обсудят Крым, энергобезопасность и экономическое партнерство. Зеленский затронет тему усиления роли Берлина в нормандском формате и попытается убедить Меркель остановить запуск российского энергетического проекта, говорится в сообщении.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Против строительства магистрали выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа. Президент страны Владимир Зеленский ранее заявил, что условием реализации проекта должен стать "возврат" Крыма и Донбасса. При этом он отметил, что и сам не верит, что эти проблемы получится решить таким образом.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
Вчера, 05:13
Премьер Украины усомнился в достройке "Северного потока — 2"
В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект, который нельзя политизировать. В Москве напомнили, что запуск газопровода выгоден Европе и Германии.
 
РоссияСеверный поток — 2Балтийское мореВладимир ЗеленскийАнгела МеркельГерманияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Спасатели обследовали побережье в районе крушения Ан-26 на Камчатке
07:33Ученый объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге
07:30В Афганистане четверо полицейских погибли в столкновениях с талибами*
07:14В Киеве заявили о внезапном отказе британцев оснастить украинские катера
07:10Эксперт подсчитал "честный" курс рубля без валютных операций Минфина
06:53Художники рассказывают о прошлом Тамани на выставке "De Profundis"
06:32СМИ: российская подлодка следила за авианосной группой ВМС Британии
06:00Далай-лама ответил на вопрос о вакцинах от COVID-19
05:48Власти Кубани пригрозили непривитым туристам штрафом в 30 тысяч рублей
04:55В Нигерии в результате нападения погибли не менее 42 человек
04:31В ООН изучают письмо от Гаити с просьбой направить войска
04:09Россиянам объяснили, что будет, если купаться в запрещенных местах
04:04Ученый рассказал, как много раз большинство пациентов болеют COVID-19
03:59На Украине пожаловались на "зерновое проклятие"
03:40В Афганистане сообщили о содержащихся в тюрьмах россиянах
03:18Эксперт объяснил, что говорит о вас чек из магазина
03:07"Роскосмос" предложил создать на Марсе АЭС
03:05Шеф-повар рассказал, что Мишустин ел в Екатеринбурге
03:00Власти Гаити попросили ООН направить в страну войска
03:00Хозяев квартир хотят наказывать за поведение гостей и арендаторов
Лента новостейМолния