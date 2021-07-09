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Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня - РИА Новости, 09.07.2021
Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
Одиннадцать подозреваемых в убийстве президента в Гаити Жовенеля Моиза арестованы на территории посольства Тайваня в этой стране, об этом сообщили в дипмиссии. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T06:38
2021-07-09T07:22
убийство президента гаити
жовенель моиз
тайвань
гаити
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Одиннадцать подозреваемых в убийстве президента в Гаити Жовенеля Моиза арестованы на территории посольства Тайваня в этой стране, об этом сообщили в дипмиссии.В четверг утром гаитянские полицейские уведомили дипломатов, что хотят пройти на территорию посольства для поиска подозреваемых.Ранее министр обороны Колумбии сообщил, что в убийстве Моиза подозревают отставных военных этой южноамериканской страны. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 предполагаемых преступников, 26 из них граждане Колумбии. Всего задержаны 17 подозреваемых, еще 7 ликвидировали в ходе полицейских операций.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. После убийства Моиза до выборов временного президента власть в стране взял под свой контроль совет министров во главе с премьером.
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убийство президента гаити, жовенель моиз, тайвань, гаити, в мире
Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:38 09.07.2021 (обновлено: 07:22 09.07.2021)
 
© REUTERS / Estailove St-Val Полицейские у резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе
Полицейские у резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© REUTERS / Estailove St-Val

Подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза задержали в посольстве Тайваня

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Одиннадцать подозреваемых в убийстве президента в Гаити Жовенеля Моиза арестованы на территории посольства Тайваня в этой стране, об этом сообщили в дипмиссии.
В четверг утром гаитянские полицейские уведомили дипломатов, что хотят пройти на территорию посольства для поиска подозреваемых.
"Будучи на протяжении долгого времени верным другом и надежным партнером Республики Гаити, посольство безотлагательно дало свое согласие и позволило полицейским провести операцию по поиску (подозреваемых)…", - говорится в коммюнике.
Ранее министр обороны Колумбии сообщил, что в убийстве Моиза подозревают отставных военных этой южноамериканской страны. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 предполагаемых преступников, 26 из них граждане Колумбии.
Всего задержаны 17 подозреваемых, еще 7 ликвидировали в ходе полицейских операций.
Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. После убийства Моиза до выборов временного президента власть в стране взял под свой контроль совет министров во главе с премьером.
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