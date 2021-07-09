https://ria.ru/20210709/arest-1740538583.html

Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня

Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня - РИА Новости, 09.07.2021

Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня

Одиннадцать подозреваемых в убийстве президента в Гаити Жовенеля Моиза арестованы на территории посольства Тайваня в этой стране, об этом сообщили в дипмиссии. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T06:38

2021-07-09T06:38

2021-07-09T07:22

убийство президента гаити

жовенель моиз

тайвань

гаити

в мире

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Одиннадцать подозреваемых в убийстве президента в Гаити Жовенеля Моиза арестованы на территории посольства Тайваня в этой стране, об этом сообщили в дипмиссии.В четверг утром гаитянские полицейские уведомили дипломатов, что хотят пройти на территорию посольства для поиска подозреваемых.Ранее министр обороны Колумбии сообщил, что в убийстве Моиза подозревают отставных военных этой южноамериканской страны. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 предполагаемых преступников, 26 из них граждане Колумбии. Всего задержаны 17 подозреваемых, еще 7 ликвидировали в ходе полицейских операций.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. После убийства Моиза до выборов временного президента власть в стране взял под свой контроль совет министров во главе с премьером.

https://ria.ru/20210709/gaiti-1740535970.html

тайвань

гаити

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убийство президента гаити, жовенель моиз, тайвань, гаити, в мире