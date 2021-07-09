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Цена акций Apple побила исторический рекорд
Цена акций Apple побила исторический рекорд - РИА Новости, 09.07.2021
Цена акций Apple побила исторический рекорд
Стоимость акций американской компании Apple обновила исторический рекорд на фоне общего коррекционного роста фондовых рынков США, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T20:30
2021-07-09T20:30
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Стоимость акций американской компании Apple обновила исторический рекорд на фоне общего коррекционного роста фондовых рынков США, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 20.18 мск акции Apple дорожали на 1,45% - до 145,32 доллара. Максимальная стоимость за торговую сессию при этом достигала 145,64 доллара.Предыдущий рекорд в 145,09 доллара был достигнут 25 января 2021 года. С учетом нового рекорда капитализация компании достигла 2,4 триллиона долларов.Основные фондовые индексы США при этом растут на 0,8-1,2%.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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apple, сша, в мире
Цена акций Apple побила исторический рекорд
20:30 09.07.2021
 
© AP Photo / Richard VogelМагазин Apple в Санта-Монике, Калифорния
Магазин Apple в Санта-Монике, Калифорния - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© AP Photo / Richard Vogel

Цена акций компании Apple побила исторический рекорд

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Стоимость акций американской компании Apple обновила исторический рекорд на фоне общего коррекционного роста фондовых рынков США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.18 мск акции Apple дорожали на 1,45% - до 145,32 доллара. Максимальная стоимость за торговую сессию при этом достигала 145,64 доллара.
Предыдущий рекорд в 145,09 доллара был достигнут 25 января 2021 года. С учетом нового рекорда капитализация компании достигла 2,4 триллиона долларов.
Основные фондовые индексы США при этом растут на 0,8-1,2%.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
Заставка на экране нового смартфона компании Apple в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 13:18Наука
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