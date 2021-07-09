https://ria.ru/20210709/apple-1740679994.html

Цена акций Apple побила исторический рекорд

Цена акций Apple побила исторический рекорд - РИА Новости, 09.07.2021

Цена акций Apple побила исторический рекорд

Стоимость акций американской компании Apple обновила исторический рекорд на фоне общего коррекционного роста фондовых рынков США, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T20:30

2021-07-09T20:30

2021-07-09T20:30

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Стоимость акций американской компании Apple обновила исторический рекорд на фоне общего коррекционного роста фондовых рынков США, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 20.18 мск акции Apple дорожали на 1,45% - до 145,32 доллара. Максимальная стоимость за торговую сессию при этом достигала 145,64 доллара.Предыдущий рекорд в 145,09 доллара был достигнут 25 января 2021 года. С учетом нового рекорда капитализация компании достигла 2,4 триллиона долларов.Основные фондовые индексы США при этом растут на 0,8-1,2%.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

https://ria.ru/20210629/apple-1739036575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple, сша, в мире