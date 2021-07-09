https://ria.ru/20210709/android-1740604874.html

Старые Android-смартфоны лишатся критически важного обновления

Старые Android-смартфоны лишатся критически важного обновления - РИА Новости, 09.07.2021

Старые Android-смартфоны лишатся критически важного обновления

Google перестанет обновлять Google Play Services для смартфонов и планшетов, работающих на Android версии Jelly Bean (4.1-4.3). Информация об этом появилась в... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T13:47

2021-07-09T13:47

2021-07-09T15:00

наука

google

google android

технологии

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Google перестанет обновлять Google Play Services для смартфонов и планшетов, работающих на Android версии Jelly Bean (4.1-4.3). Информация об этом появилась в официальном блоге разработчиков.Google Play Services необходим для работы магазина приложений Play Store и функционирования стороннего софта. В корпорации объяснили прекращение поддержки тем, что Android 4.1-4.3 сейчас используют менее процента активных устройств во всем мире.Последним выпуском для Android-устройств с Jelly Bean будет Google Play Services версии 21.30.99, которая должна выйти в конце лета 2021 года. После этого разработчиков софта в корпорации просят перейти на поддержку от Android 4.4 KitKat, чтобы избежать проблем в работе.Пользователям, которые продолжат пользоваться устаревшими устройствами, станут недоступны новые версии софта и игр. ОС Android 4.1 Jelly Bean была выпущена в 2012 году, а ее более позднюю версию 4.3 Google представил через год.

https://ria.ru/20210615/virus-1736668957.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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