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Наука
https://ria.ru/20210709/android-1740604874.html
Старые Android-смартфоны лишатся критически важного обновления
Старые Android-смартфоны лишатся критически важного обновления - РИА Новости, 09.07.2021
Старые Android-смартфоны лишатся критически важного обновления
Google перестанет обновлять Google Play Services для смартфонов и планшетов, работающих на Android версии Jelly Bean (4.1-4.3). Информация об этом появилась в... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:47
2021-07-09T15:00
наука
google
google android
технологии
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Google перестанет обновлять Google Play Services для смартфонов и планшетов, работающих на Android версии Jelly Bean (4.1-4.3). Информация об этом появилась в официальном блоге разработчиков.Google Play Services необходим для работы магазина приложений Play Store и функционирования стороннего софта. В корпорации объяснили прекращение поддержки тем, что Android 4.1-4.3 сейчас используют менее процента активных устройств во всем мире.Последним выпуском для Android-устройств с Jelly Bean будет Google Play Services версии 21.30.99, которая должна выйти в конце лета 2021 года. После этого разработчиков софта в корпорации просят перейти на поддержку от Android 4.4 KitKat, чтобы избежать проблем в работе.Пользователям, которые продолжат пользоваться устаревшими устройствами, станут недоступны новые версии софта и игр. ОС Android 4.1 Jelly Bean была выпущена в 2012 году, а ее более позднюю версию 4.3 Google представил через год.
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google, google android, технологии

Старые Android-смартфоны лишатся критически важного обновления

13:47 09.07.2021 (обновлено: 15:00 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений КозловскийSamsung и HTC
Samsung и HTC - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Евгений Козловский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Google перестанет обновлять Google Play Services для смартфонов и планшетов, работающих на Android версии Jelly Bean (4.1-4.3). Информация об этом появилась в официальном блоге разработчиков.
Google Play Services необходим для работы магазина приложений Play Store и функционирования стороннего софта. В корпорации объяснили прекращение поддержки тем, что Android 4.1-4.3 сейчас используют менее процента активных устройств во всем мире.
Последним выпуском для Android-устройств с Jelly Bean будет Google Play Services версии 21.30.99, которая должна выйти в конце лета 2021 года. После этого разработчиков софта в корпорации просят перейти на поддержку от Android 4.4 KitKat, чтобы избежать проблем в работе.
Пользователям, которые продолжат пользоваться устаревшими устройствами, станут недоступны новые версии софта и игр.
ОС Android 4.1 Jelly Bean была выпущена в 2012 году, а ее более позднюю версию 4.3 Google представил через год.
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