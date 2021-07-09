Талибы заявили, что под их управление перешли 174 афганских уезда
10:58 09.07.2021 (обновлено: 12:54 09.07.2021)
© AP Photo / FileБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
© AP Photo / File
Талибы заявили, что под их управление перешли 174 афганских уезда, всего их в стране 400
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Под управление радикальной группировки "Талибан"* перешли 174 из почти 400 уездов Афганистана, заявил один из лидеров политофиса в Катаре Мавляви Шахабуддин Делавар.
"И такие массовые переходы не могут быть вызваны только силой оружия, это явное свидетельство того, что <...> афганское общество устало от властей в Кабуле", — сказал он на пресс-конференции в Москве.
Делавар также отметил, что весной талибы сдерживали свое наступление из-за договоренностей с США, сейчас ситуация изменилась.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала миссии Вашингтона в республике.
Сейчас делегация политического офиса движения находится в Москве. Они встретились со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым и пообещали, что не побеспокоят соседние государства и не допустят присутствие в стране ИГ*. Также они обозначили свои цели и заявили, что готовы начать отношения с Соединенными Штатами с чистого листа.
*Запрещенная в России террористическая организация.