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Талибы заявили, что под их управление перешли 174 афганских уезда
Талибы заявили, что под их управление перешли 174 афганских уезда - РИА Новости, 09.07.2021
Талибы заявили, что под их управление перешли 174 афганских уезда
Под управление радикальной группировки "Талибан"* перешли 174 из почти 400 уездов Афганистана, заявил один из лидеров политофиса в Катаре Мавляви Шахабуддин... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T10:58
2021-07-09T12:54
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Под управление радикальной группировки "Талибан"* перешли 174 из почти 400 уездов Афганистана, заявил один из лидеров политофиса в Катаре Мавляви Шахабуддин Делавар.Делавар также отметил, что весной талибы сдерживали свое наступление из-за договоренностей с США, сейчас ситуация изменилась.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала миссии Вашингтона в республике.Сейчас делегация политического офиса движения находится в Москве. Они встретились со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым и пообещали, что не побеспокоят соседние государства и не допустят присутствие в стране ИГ*. Также они обозначили свои цели и заявили, что готовы начать отношения с Соединенными Штатами с чистого листа.*Запрещенная в России террористическая организация.
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москва, талибан, сша, россия, афганистан, в мире
Талибы заявили, что под их управление перешли 174 афганских уезда
10:58 09.07.2021 (обновлено: 12:54 09.07.2021)
 
© AP Photo / FileБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© AP Photo / File

Талибы заявили, что под их управление перешли 174 афганских уезда, всего их в стране 400

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Под управление радикальной группировки "Талибан"* перешли 174 из почти 400 уездов Афганистана, заявил один из лидеров политофиса в Катаре Мавляви Шахабуддин Делавар.
"И такие массовые переходы не могут быть вызваны только силой оружия, это явное свидетельство того, что <...> афганское общество устало от властей в Кабуле", — сказал он на пресс-конференции в Москве.
Делавар также отметил, что весной талибы сдерживали свое наступление из-за договоренностей с США, сейчас ситуация изменилась.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала миссии Вашингтона в республике.
Сейчас делегация политического офиса движения находится в Москве. Они встретились со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым и пообещали, что не побеспокоят соседние государства и не допустят присутствие в стране ИГ*. Также они обозначили свои цели и заявили, что готовы начать отношения с Соединенными Штатами с чистого листа.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Делегация талибов проводит пресс-конференцию в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
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