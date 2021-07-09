https://ria.ru/20210709/afganistan-1740564834.html

Талибы заявили, что под их управление перешли 174 афганских уезда

Талибы заявили, что под их управление перешли 174 афганских уезда - РИА Новости, 09.07.2021

Талибы заявили, что под их управление перешли 174 афганских уезда

Под управление радикальной группировки "Талибан"* перешли 174 из почти 400 уездов Афганистана, заявил один из лидеров политофиса в Катаре Мавляви Шахабуддин... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T10:58

2021-07-09T10:58

2021-07-09T12:54

москва

талибан

сша

россия

афганистан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793608_0:122:3211:1928_1920x0_80_0_0_df892fc8286b0749ee42de004991dae3.jpg

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Под управление радикальной группировки "Талибан"* перешли 174 из почти 400 уездов Афганистана, заявил один из лидеров политофиса в Катаре Мавляви Шахабуддин Делавар.Делавар также отметил, что весной талибы сдерживали свое наступление из-за договоренностей с США, сейчас ситуация изменилась.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала миссии Вашингтона в республике.Сейчас делегация политического офиса движения находится в Москве. Они встретились со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым и пообещали, что не побеспокоят соседние государства и не допустят присутствие в стране ИГ*. Также они обозначили свои цели и заявили, что готовы начать отношения с Соединенными Штатами с чистого листа.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740551237.html

москва

сша

россия

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, талибан, сша, россия, афганистан, в мире