https://ria.ru/20210709/afganistan-1740564220.html
Талибы заявили, что не допустят присутствия ИГ* в Афганистане
Талибы заявили, что не допустят присутствия ИГ* в Афганистане - РИА Новости, 09.07.2021
Талибы заявили, что не допустят присутствия ИГ* в Афганистане
Радикальное движение "Талибан"* не допустит присутствия террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* в Афганистане, сообщил возглавляющий... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T10:55
2021-07-09T10:55
2021-07-09T13:01
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* не допустит присутствия террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* в Афганистане, сообщил возглавляющий делегацию талибов, прибывшую в Москву, Шахабуддин Делавар."Мы предпримем все меры, чтобы движения ДАИШ (арабский акроним запрещенной в РФ ИГ - ред.)* никогда не было на территории Афганистана", - сказал он на пресс-конференции в Москве.По его словам, в ряде районов страны, как на севере, так и на востоке Афганистана, проходили столкновения с боевиками ИГ*."(ИГ)* - не только угроза для них (других стран - ред.), но и угроза для нас", - сказал Шахин в ходе пресс-конференции в Москве, добавив, что движение не позволит кому-либо использовать территорию Афганистана против других стран.Он также назвал группировку ИГ* чуждой Афганистану.* Запрещенная в России террористическая организация.
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Делегация талибов проводит пресс-конференцию в Москве
Делегация талибов проводит пресс-конференцию в Москве
2021-07-09T10:55
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Талибы заявили, что не допустят присутствия ИГ* в Афганистане
10:55 09.07.2021 (обновлено: 13:01 09.07.2021)
Талибы заявили, что не допустят присутствия ИГ* в Афганистане
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Радикальное движение "Талибан
"* не допустит присутствия террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* в Афганистане
, сообщил возглавляющий делегацию талибов, прибывшую в Москву
, Шахабуддин Делавар.
"Мы предпримем все меры, чтобы движения ДАИШ (арабский акроним запрещенной в РФ ИГ - ред.)* никогда не было на территории Афганистана", - сказал он на пресс-конференции в Москве.
По его словам, в ряде районов страны, как на севере, так и на востоке Афганистана, проходили столкновения с боевиками ИГ*.
"(ИГ)* - не только угроза для них (других стран - ред.), но и угроза для нас", - сказал Шахин в ходе пресс-конференции в Москве, добавив, что движение не позволит кому-либо использовать территорию Афганистана против других стран.
Он также назвал группировку ИГ* чуждой Афганистану.
* Запрещенная в России террористическая организация.