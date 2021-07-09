https://ria.ru/20210709/afganistan-1740564220.html

Талибы заявили, что не допустят присутствия ИГ* в Афганистане

Талибы заявили, что не допустят присутствия ИГ* в Афганистане - РИА Новости, 09.07.2021

Талибы заявили, что не допустят присутствия ИГ* в Афганистане

Радикальное движение "Талибан"* не допустит присутствия террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* в Афганистане, сообщил возглавляющий... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T10:55

2021-07-09T10:55

2021-07-09T13:01

россия

афганистан

талибан

в мире

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* не допустит присутствия террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* в Афганистане, сообщил возглавляющий делегацию талибов, прибывшую в Москву, Шахабуддин Делавар."Мы предпримем все меры, чтобы движения ДАИШ (арабский акроним запрещенной в РФ ИГ - ред.)* никогда не было на территории Афганистана", - сказал он на пресс-конференции в Москве.По его словам, в ряде районов страны, как на севере, так и на востоке Афганистана, проходили столкновения с боевиками ИГ*."(ИГ)* - не только угроза для них (других стран - ред.), но и угроза для нас", - сказал Шахин в ходе пресс-конференции в Москве, добавив, что движение не позволит кому-либо использовать территорию Афганистана против других стран.Он также назвал группировку ИГ* чуждой Афганистану.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740588994.html

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Делегация талибов проводит пресс-конференцию в Москве Делегация талибов проводит пресс-конференцию в Москве 2021-07-09T10:55 true PT0M08S

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россия, афганистан, талибан, в мире