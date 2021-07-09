https://ria.ru/20210709/afganistan-1740556763.html

Талибы заявили, что будут бороться с контрабандой наркотиков

Талибы заявили, что будут бороться с контрабандой наркотиков - РИА Новости, 09.07.2021

Талибы заявили, что будут бороться с контрабандой наркотиков

Радикальное движение "Талибан"* будет противодействовать контрабанде наркотиков из Афганистана, сообщил возглавляющий прибывшую в Москву делегацию движения... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T10:13

2021-07-09T10:13

2021-07-09T10:36

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* будет противодействовать контрабанде наркотиков из Афганистана, сообщил возглавляющий прибывшую в Москву делегацию движения Шахабуддин Делавар."Мы гарантируем, что предпримем меры по борьбе против производства наркотиков и хотим гарантировать это мировому сообществу, в частности по противодействию контрабанде", - сказал Делавар на пресс-конференции в Москве.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740557254.html

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афганистан

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россия, талибан, москва, афганистан, в мире