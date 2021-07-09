https://ria.ru/20210709/afganistan-1740555787.html

МИД России призвал стороны афганского конфликта проявить сдержанность

МИД России призвал стороны афганского конфликта проявить сдержанность - РИА Новости, 09.07.2021

МИД России призвал стороны афганского конфликта проявить сдержанность

Россия призывает стороны афганского конфликта проявить сдержанность и избегать распространения напряженности за пределы Афганистана, заявила представитель МИД... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T10:06

2021-07-09T10:06

2021-07-09T10:24

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия призывает стороны афганского конфликта проявить сдержанность и избегать распространения напряженности за пределы Афганистана, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Призываем противоборствующие стороны межафганского конфликта проявить сдержанность и избегать распространения напряженности за пределы страны", - заявила Захарова на брифинге.Ранее в пятницу она сообщила, что в настоящее время талибы контролируют около двух третей границы с Таджикистаном. Перед этим сообщалось, что талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740551237.html

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740548977.html

туркмения

таджикистан

россия

афганистан

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мария захарова, сергей лавров, туркмения, таджикистан, россия, афганистан, в мире