https://ria.ru/20210709/afganistan-1740550764.html

Талибы пока не намерены встречаться в Москве с представителями Кабула

Талибы пока не намерены встречаться в Москве с представителями Кабула - РИА Новости, 09.07.2021

Талибы пока не намерены встречаться в Москве с представителями Кабула

Талибы* пока не намерены встречаться в Москве в представителями Кабула, заявил РИА Новости официальный представитель политического офиса движения "Талибан"*... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T09:35

2021-07-09T09:35

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талибан

кабул (город)

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Талибы* пока не намерены встречаться в Москве в представителями Кабула, заявил РИА Новости официальный представитель политического офиса движения "Талибан"* Мухаммад Наим."Пока об этом не идет речи. Посмотрим, что будет дальше, это будет обсуждаться на будущих встречах", - сказал Наим.Делегация талибов 8-9 июля находится с визитом в Москве.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740548977.html

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740546160.html

россия

москва

кабул (город)

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россия, москва, талибан, кабул (город), в мире