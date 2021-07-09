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Талибы пока не намерены встречаться в Москве с представителями Кабула
Талибы пока не намерены встречаться в Москве с представителями Кабула - РИА Новости, 09.07.2021
Талибы пока не намерены встречаться в Москве с представителями Кабула
Талибы* пока не намерены встречаться в Москве в представителями Кабула, заявил РИА Новости официальный представитель политического офиса движения "Талибан"*... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T09:35
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россия
москва
талибан
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Талибы* пока не намерены встречаться в Москве в представителями Кабула, заявил РИА Новости официальный представитель политического офиса движения "Талибан"* Мухаммад Наим."Пока об этом не идет речи. Посмотрим, что будет дальше, это будет обсуждаться на будущих встречах", - сказал Наим.Делегация талибов 8-9 июля находится с визитом в Москве.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210709/afganistan-1740548977.html
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россия, москва, талибан, кабул (город), в мире
Талибы пока не намерены встречаться в Москве с представителями Кабула
09:35 09.07.2021
 
© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© AP Photo / Rahmat Gul

Представитель талибов оценил возможность встречи в Москве с представителями Кабула

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Талибы* пока не намерены встречаться в Москве в представителями Кабула, заявил РИА Новости официальный представитель политического офиса движения "Талибан"* Мухаммад Наим.
"Пока об этом не идет речи. Посмотрим, что будет дальше, это будет обсуждаться на будущих встречах", - сказал Наим.
Военнослужащие Афганской национальной армии на контрольно-пропускном пункте в Кабуле - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
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Талибы заверили соседей Афганистана, что поводов для беспокойства нет
Делегация талибов 8-9 июля находится с визитом в Москве.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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